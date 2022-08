Sondaż IBRiS dla "Rz": Zdecydowana większość badanych jest za ograniczeniem prawa do wjazdu na teren UE obywatelom Rosji

Zdecydowana większość badanych - 71,1 proc. opowiada się za ograniczeniem prawa do wjazdu na teren UE obywatelom Rosji, a 15,9 proc. respondentów jest zdania, że obywatelom Rosji nie powinno odbierać się prawa podróżowania do UE - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej".

Z sondażu wynika, że zdecydowana większość badanych przez IBRiS - 71,1 proc. opowiada się za ograniczeniem prawa do wjazdu na teren Unii Europejskiej obywatelom Rosji. Z tego 31,9 proc. opowiada się za bezwzględnym zakazem wjazdu, a 39,2 proc. badanych uważa, że "Rosjanie powinni otrzymywać pozwolenie na wjazd do krajów Unii tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. pogrzeb kogoś z rodziny)". 11,1 proc. skłania się do poglądu, że Rosjanie nie tylko powinni mieć zakaz podróżowania do krajów UE, ale należy z niej także wydalić wszystkich "aktualnie tam przebywających".

Tylko 15,9 proc. respondentów jest zdania, że obywatelom Rosji nie powinno odbierać się prawa podróżowania do UE.

Eurodeputowany KO Andrzej Halicki, wiceprzewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE, jest przekonany, że UE powinna w tej sprawie podjąć szybko decyzję. "Jestem za wprowadzeniem bezwzględnego zakazu podróżowania dla Rosjan" - mówi "Rz" europoseł. Dodaje jednak, że wydalenie obywateli rosyjskich przebywających w UE byłoby zbyt radykalne.

Zdaniem Halickiego dotyczyłoby to przecież także oponentów Putina i przeciwników wojny, a im - jak mówi - "należy się pomoc i współpraca". Europoseł zaznacza, że większość Rosjan nie ma świadomości tego, co dzieje się w Ukrainie. "Mają poczucie, że nic się nie stało, wojna jest gdzieś daleko, a właściwie to tylko +operacja specjalna+, w której walczą +nasi dzielni żołnierze+" - mówi. "Ci ludzie też są odpowiedzialni za agresję i nie powinno być tak, że nie ponoszą kosztów swojego postępowania i stanu świadomości" - dodaje Halicki.

Z sondażu wynika, że największa grupa wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy - 42 proc. opowiada się za całkowitym zakazem wjazdu, 39 proc. dopuszcza go w sytuacjach nadzwyczajnych, a 13 proc. chciałoby także wydalenia Rosjan będących już w UE. Prawie połowa wyborców opozycji dopuszcza natomiast wjazd w sytuacjach nadzwyczajnych, 20 proc. chce całkowitego zakazu, a tylko 1 proc. wskazuje na konieczność wydalenia ich z UE. Wśród wyborców niezdecydowanych aż 34 proc. jest zdania, że Rosjanie tak, jak do tej pory nie powinni mieć ograniczeń we wjeździe do Wspólnoty.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 26-27 sierpnia 2022 roku metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.