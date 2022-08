Sondaż Info Sapiens dla Centrum Mieroszewskiego: 73 proc. Ukraińców po wybuchu wojny ma lepsze zdanie o Polakach

Według badań opinii publicznej przeprowadzonych przez ukraiński instytut badawczy Info Sapiens w dniach 11–15 sierpnia 2022 r. na zlecenie Centrum Mieroszewskiego 73 proc. Ukraińców, po 24 lutego, zmieniło swoją opinię o Polakach na lepszą - poinformowano w przesłanym PAP raporcie.

Według badań opinii publicznej przeprowadzonych przez ukraiński instytut badawczy Info Sapiens w dniach 11-15 sierpnia 2022 r. na zlecenie Centrum Mieroszewskiego 73 proc. Ukraińców, po 24 lutego, zmieniło swoją opinię o Polakach na lepszą. Wynik ten jest w przybliżeniu taki sam we wszystkich zbadanych regionach Ukrainy.

Z badania wynika, że w ostatnich miesiącach, czyli po wybuchu wojny 23 proc. Ukraińców nie zmieniło zdania o Polakach. 3 proc. respondentów miało trudności z odpowiedzią na pytanie, a 1 proc. zmieniło zdanie na gorsze.

Według zastępcy dyrektora Centrum Mieroszewskiego Łukasza Adamskiego, "ten sondaż pokazuje ogromną życzliwość Ukraińców do Polaków, a przez to potwierdza istnienie po stronie ukraińskiej żyznego gruntu dla intensyfikacji stosunków obu krajów i narodów w przyszłości".

"Z pewnością zawdzięczamy tę sympatię żywiołowej solidarności narodu polskiego z ukraińskim oraz ogromnemu wsparciu, które otrzymuje od Polski Ukraina w swej wojnie o niepodległość. Pewną rolę odegrało przypuszczalnie również rozczarowanie ukraińskich elit i opinii publicznej stanowiskiem Niemiec" - dodał.

Z przeprowadzonego badania wynika, że po wybuchu wojny 50 proc. ankietowanych nie zmieniło zdania o Niemcach, 29 proc. zmieniło zdanie na lepsze, 13 proc. respondentów zmieniło zdanie o Niemcach na gorsze, a 7 proc. zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Opinia o Rosjanach pogorszyła się wśród 88 proc. Ukraińców. 9 proc. z nich nie zmieniło swojego zdania o Rosjanach, 3 proc. miało trudności z odpowiedzią. Żaden z respondentów (0 proc.) nie zmienił zdania o Rosjanach na lepsze.

Badanych pytano też, jak - ich zdaniem - powinny wyglądać docelowo stosunki Polski i Ukrainy. Według 40 proc. badanych Polska i Ukraina powinna żyć jak dobrzy sąsiedzi. "Oba państwa powinny być przyjaźnie do siebie nastawione, przekraczanie granicy powinno być prostsze; lecz nie ma potrzeby konsultowania swojej polityki" - to najczęściej wybierana odpowiedź. 29 proc. uważa, że powinny one funkcjonować jako wspólnota dwóch państw. "Oba państwa powinny uzgadniać między sobą politykę zagraniczną, granica między nimi powinna być czysto symboliczna, a ludzie powinni mieć możliwość swobodnego przemieszczania się i pracy w obu państwach". Tyle samo osób (29 proc.) uważa że stosunki Polski i Ukrainy powinny być sojuszem dwóch państw. Czyli, że "oba państwa powinny się wzajemnie wspierać, a swoją politykę konsultować. Należy usprawnić przekraczanie granicy, aby nie było tam kolejek". W raporcie podano, że "Galicja to jedyny region, w którym nieco ponad połowa Ukraińców nie chce nadmiernego zbliżenia z Polską, być może ze względu na pamięć o polskim panowaniu w przeszłości".

W sumie 36 proc. Ukraińców odwiedziło Polskę jeden raz lub więcej razy. Najczęściej robili to mieszkańcy Galicji - 66 proc. Wśród respondentów, którzy odwiedzili Polskę, ponad połowa (59 proc.) podróżowała tam mniej niż 5 lat temu.

Z badań wynika także, że 18 proc. ma w rodzinie Polaków. 59 proc. badanych rozumie lub zna język polski. Jak podano, "w Galicji język polski zna więcej osób niż w innych regionach: 12 proc. może się swobodnie porozumiewać, a 74 proc. zna trochę lub trochę rozumie. 36 proc. Ukraińców jest zainteresowanych nauką języka polskiego. Wśród osób, które słabo znają lub rozumieją język polski, 44 proc. jest zainteresowanych jego nauką".

Badanie przeprowadzono na próbie 1036 respondentów metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji Ukrainy (w wieku 18 lat i więcej). Struktura próby odpowiada strukturze populacji pod względem takich parametrów jak płeć, wiek, obszar zamieszkania i region. Ankieta nie została przeprowadzona w Autonomicznej Republice Krymu, mieście Sewastopol, a także na innych terenach Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję, gdzie ukraińscy operatorzy nie świadczą usług telefonii komórkowej. Badanie nie obejmuje również Ukraińców, którzy wyjechali za granicę. Maksymalny błąd statystyczny nie przekracza 3,1 proc. Na części wykresów dane nie sumują się do 100 proc. Sytuacja taka występuje w pytaniach wieloodpowiedziowych. W przypadku pytań z możliwą jedną odpowiedzią minimalne odchylenia od 100 proc. wiążą się z zaokrągleniami procentowania. Pełna wersja raportu zostanie opublikowana na początku września.

