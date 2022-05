Sondaż: najlepiej na wojnę na Ukrainie reagują Wielka Brytania i Polska

Brexit raczej wzmocnił niż osłabił brytyjską reakcję na wojnę na Ukrainie; Brytyjczycy najlepiej oceniają własne działania, ale na drugim miejscu Polski, a w ostatnich dwóch miesiącach mocno wzrosło pozytywne postrzeganie Ukrainy i Polski - pokazuje opublikowany w środę sondaż.

Na pytanie o to, jak wyjście z Unii Europejskiej wpłynęło na reakcję Wielkiej Brytanii na wojnę, 36 proc. uważa, że ją wzmocniło, 26 proc. - że osłabiło, a zdaniem 37 proc. nie miało to wpływu. W opiniach jest duża różnica pomiędzy tymi, którzy w 2016 roku głosowali za brexitem, a tymi, którzy byli mu przeciwni. W pierwszej grupie wyraźnie przeważa zdanie, że brexit wzmocnił reakcję (różnica 41 pkt. proc.), a w drugiej - że raczej osłabił (różnica 10 pkt. proc.).

Jeśli chodzi o reakcję poszczególnych krajów na rosyjską napaść na Ukrainę, Brytyjczycy najlepiej oceniają własną - pozytywnie ocenia ją 58 proc. badanych, a negatywnie 11 proc., co daje saldo netto +47 pkt. proc. Na drugim miejscu jest Polska, której działania pozytywnie oceniło 53 proc. (netto +45 pkt. proc.), a na trzecim USA - odpowiednio 50 proc. i 39 pkt proc. Wyraźnie dalej są Niemcy (netto +23 pkt. proc.) i Francja (+21 pkt. proc.), zaś najgorzej postrzegane są działania Indii i Chin, w przypadku których oceny negatywne wyraźnie przeważają nad pozytywnymi.

W przypadku większości krajów, o które zapytano w sondażu, ich ogólne postrzeganie przez Brytyjczyków nie zmieniło się pomiędzy lutym a kwietniem. Wyjątkiem są Ukraina, Polska i do pewnego stopnia Rosja. O ile w lutym 47 proc. Brytyjczyków miało neutralny stosunek do Ukrainy, a pozytywny 26 proc., to w kwietniu pozytywny zadeklarowało aż 58 proc. i jest to najwyższy odsetek ze wszystkich krajów, o które zapytano. A przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi wynosi rekordowe 51 proc.

W przypadku Polski odsetek ankietowanych deklarujący pozytywny stosunek do niej wzrósł z 39 proc. do 48 proc., a różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami - z +28 pkt. proc. do +40 pkt. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy jeszcze bardziej pogorszyło się postrzeganie Rosji, którą pozytywnie oceniało w kwietniu 7 proc. ankietowanych, a negatywnie 74 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez firmę badawczą Redfield and Wilton Strategies dla think tanku UK in a Changing Europe.