Sondaż noworoczny: Polacy chcą skupić się na byciu z bliskimi i być aktywniejsi fizycznie

Prawie co czwarty Polak chce skupić się w nowym roku na byciu z bliskimi. 22 proc. ankietowanych zamierza być bardziej aktywna fizycznie. Jednak 25 proc. Polaków nie ma postanowień noworocznych - wynika z sondażu opublikowanego w czwartkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

"DGP" zapytała Polaków o ich postanowienia noworoczne. Ankietowani mieli możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi.

Na drugim miejscu wśród odpowiedzi jest bycie z bliskimi (23,6 proc.), na trzecim - aktywniejszy tryb życia (22 proc.). Z kolei 21 proc. zadeklarowało, że będzie więcej oszczędzać. Jak zauważa dziennik, na kolejnych miejscach jest znalezienie więcej czasu na książkę, wyjście do kina czy na koncert oraz typowe noworoczne zobowiązanie, czyli przejście na dietę.

Co czwarty ankietowany nie miał żadnych postanowień. "Po 50. roku życia stajemy się realistami. To od tego momentu na pierwsze miejsce wskakuje postanowienie… braku obietnic. Co się liczy dla młodych? Oszczędzanie. Aż 46 proc. deklaruje, że będzie odkładać, na kolejnych miejscach są: przechodzenie na dietę, czas dla siebie czy rzucanie palenia" - czytamy w dzienniku. Zaznaczono, że relacje z bliskimi dla młodych są niemal na ostatnim miejscu - tylko 8 proc. odczuwa potrzebę zwiększenia czasu dla rodziny.

Dziennik podkreśla, że wszystkie grupy wiekowe deklarują aktywniejszy tryb życia i przechodzenie na dietę.

Sondaż powstał na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl. Wykonała go firma United Surveys 17 grudnia 2021 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).