Sondaż: o 4,11 proc. spadły w miesiąc notowania koalicji Polski 2050 i PSL

Notowania koalicji Polski 2050 i PSL, spadły w ciągu miesiąca o 4,11 proc. do 9,8 proc., co daje ugrupowaniu czwarte miejsce - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", który gazeta publikuje we wtorek. Na pierwszym miejscu jest PiS z 34,3 proc., a na drugim KO (30,7 proc.).

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę (PiS, SP, PR) głosowałoby 34,3 proc. wyborców, a na Koalicję Obywatelską 30,7 proc. - wskazuje sondaż Instytutu Badań Pollster.

Według dziennika w porównaniu z takim samym badaniem z maja lider czerwcowego rankingu zyskał 2,1 proc., a druga na liście KO - 3 proc. Zmiana nastąpiła natomiast na pozycji trzeciej, bo tym razem plasuje się na niej Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11 proc. (+1,2 proc.), której miejsca ustąpiła koalicja Polski 2050 i PSL, czyli Trzecia Droga (9,8 proc.) ze stratą 4,1 proc. - dodaje.

Na kolejnych miejscach są: Lewica - Wiosna, SLD, Razem z 7,8 proc. (-3,7), AgroUnia - 1,8 proc. (+0,2), Ruch Samorządowy Tak dla Polski - 1,5 proc. (+1), Inna partia (1,5 proc.) (+1).

Ostatnie trzy pozycje zajęli: Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 0,7 proc. (-0,1), Kukiz'15 - 0,7 proc. (+0,2) oraz Porozumienie Jarosława Gowina - 0,1 proc. (-0,4).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.