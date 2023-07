Sondaż: PiS - 33,3 proc.; KO - 27,6 proc.; Konfederacja; 13 proc.; Trzecia Droga - 10,3 proc.; Lewica - 9,9 proc.

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,3 proc. poparcia; Koalicja Obywatelska — 27,6 proc.; Konfederacja - 13 proc.; Trzecia Droga - 10,3 proc.; Lewica - 9,9 proc. - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla portalu Onet.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla portalu Onet w dniach 19-20 lipca wynika, że Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica może liczyć na 33,3 proc. poparcia (to o 0,6 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu przeprowadzonym na początku czerwca).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,6 proc. (spadek w porównaniu z poprzednim badaniem o 2,5 pkt proc.). Jak zauważa Onet, oznacza to, że różnica między PiS i KO wzrosła z 3,8 do 5,7 pkt proc., a także powrót KO "pod magiczny próg 30 proc."

Na trzecim miejscu w badaniu znalazła się Konfederacja, na którą chce oddać głos 13 proc. ankietowanych (wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

Ponadto, w Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Trzeciej Drogi - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 - z wynikiem 10,3 proc. (-0,2 pkt proc.) oraz Nowej Lewicy - Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny, Razem - z 9,9 proc. poparcia (+1,1 pkt proc.).

5,9 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Na podstawie sondażu IBRiS portal dokonał obliczeń, z których wynika, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: PiS - 182, KO - 150, Konfederacja - 53, Polska 2050 + PSL - 38, Lewica - 36, mniejszość niemiecka - 1.

"Oznacza to, że PiS nie byłoby w stanie samodzielnie rządzić (ma 182 z 231 mandatów wymaganych do utworzenia większości), tak jak ma to miejsce w tej chwili. Bliżej możliwości większościowego rządu jest +demokratyczna opozycja+ tj. KO, Polska 2050 + PSL i Lewica. Taka koalicja miałaby razem 224 na wymagane 231 mandatów" - podkreśla portal i dodaje, że "w takiej sytuacji o losach rządu zdecydowałaby Konfederacja".

"W przypadku PiS do koalicji musiałoby wejść całe ugrupowanie. Razem obie formacje miałyby 235 mandatów. "Demokratyczna opozycja potrzebowałaby do stworzenia minimalnej większości jedynie siedmiu konfederatów" - pisze Onet.

Badanie wykazało również, że najważniejsze zmiany dostrzegalne są w pytaniu o udział w wyborach; miesiąc temu chęć oddania głosu zadeklarowało aż 59,9 proc. badanych. Obecnie to jedynie 49,3 proc.

Sondaż dla portalu Onet został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 19-20 czerwca 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).