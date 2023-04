Sondaż: PiS przed KO i Konfederacją

PiS spada w notowaniach, a Konfederacja nieznacznie rośnie. W efekcie oba ugrupowania mogą razem liczyć na dziewięć mandatów więcej niż opozycja, co pozwoliłoby im rządzić po wyborach - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita" powołując się na sondaż przeprowadzony przez IBRiS.

"Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, czy wziąłbyś w nich udział?" - zapytano w sondażu. Wyniki wskazują, że 53,3 proc. poszłoby na wybory, a 42,6 proc, że nie, natomiast 4,1 proc. nie wie. 46,2 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 7,1 proc., że raczej tak. Z kolei 19,5 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie, a 23,1 proc., że raczej nie.

"W porównaniu z marcem najnowszy sondaż IBRiS dotyczący preferencji partyjnych nie przynosi wielkich zmian. Wzrost notowań Konfederacji wciąż daje tej partii możliwość stworzenia rządu z PiS. Partia prezesa Kaczyńskiego traci 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (otrzymuje 33 proc.), a Konfederacja zyskuje 1,4 pkt proc. (10,4 proc.). Według symulacji podziału mandatów uwzględniającej podział na okręgi wyborcze, koalicja tych ugrupowań uzyskałaby 239 mandatów - w marcu było to 240 miejsc w Sejmie. Pierwszą partią po stronie opozycyjnej jest wciąż Koalicja Obywatelska (24,8 proc), co daje jej 134 mandaty" - wylicza "Rzeczpospolita".

Gazeta zauważa, że KO notuje spadek o 1,6 pkt proc. Lewica lekko rośnie z 8,5 proc. do 9,4 (35 mandatów). PL2050 ma prawie identyczny rezultat co miesiąc temu - 8 proc. (poprzednio 7,9), podobnie jak PSL - wzrost z 6,2 do 6,4 proc (20 mandatów).

W sondażu zapytano także, czy Konfederacja weszłaby do wspólnego rządu z PiS, gdyby wyniki wyborów dawały takiej koalicji możliwość rządzenia krajem. 56,5 proc. respondentów uważa, że tak, a 27 procent odrzuciło taką możliwość. 16,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

"Inaczej jednak rozkładają się opinie w podziale na poszczególne grupy wyborców. Wśród zwolenników obozu władzy 39 proc. osób uważa, że Konfederacja weszłaby z PiS do rządu, a 37 proc. jest przeciwnego zdania. Wyborcy opozycji są mocno przekonani, że wspólny rząd PiS i Konfederacji mógłby powstać: taką odpowiedź wskazało aż 73 proc. badanych z tej grupy, 21 proc. nie zgadza się z tą opinią" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Badanie CATI przeprowadzono 14-15 kwietnia br. na 1100 osobowej grupie respondentów.