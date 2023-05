Sondaż: PiS wygrywa, ale traci władzę

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica z poparciem 32,3 proc. Na Koalicję Obywatelską - największe ugrupowanie opozycyjne - zagłosowałoby 25,7 proc. Polaków - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Jak podaje RMF FM, chęć zagłosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 32,3 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania, przeprowadzonego w dniach 21-23 kwietnia. Na Koalicję Obywatelską oddałoby głos 25,7 proc. badanych - to wzrost o 1,5 punktu procentowego względem poprzedniego sondażu.

"Różnica między partią rządzącą a KO wynosi zatem 6,6 punktu procentowego" - wskazuje RMF FM i dodaje, że wyniki sondażu wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość mogłaby liczyć na 177 mandatów w Sejmie. "To oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie byłaby w stanie samodzielnie rządzić, bowiem opozycja mogłaby liczyć na 242 mandaty" - czytamy.

"Informacje dla Zjednoczonej Prawicy są tym gorsze, że - zgodnie z wyliczeniami prof. Jarosława Flisa - większości w Sejmie nie zagwarantowałaby nawet ewentualna koalicja z Konfederacją. PiS i Konfederacja mogłyby liczyć na 217 mandatów, czyli o 25 mniej, niż dostaliby przeciwnicy partii rządzącej" - pisze RMF FM.

Z badania wynika ponadto, że koalicja ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, mogłaby liczyć na 14,1 proc. głosów. To z kolei wzrost o 0,4 punktu procentowego w stosunku do sondażu z kwietnia.

Czwartą siłą w Sejmie zostałaby Konfederacja - tę partię wskazało 9,9 proc. respondentów. Prawicowa koalicja zanotowała spadek względem kwietniowego badania - o 0,1 punktu procentowego.

Na Lewicę i Partię Razem głos oddałoby głos 9,7 proc. badanych.

8,3 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

55,8 proc. respondentów wskazało, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę.

Sondaż przeprowadzono w dniach 19-21 maja 2023 r. na próbie 1000 osób. Zastosowano metodologię mieszaną CATI & CAWI (w podziale 50/50).