Sondaż: ponad 40 proc. Polaków uważa, że wzrosło ich bezpieczeństwo

Mimo trwającej od 2014 roku wojny na Wschodzie ponad 40 proc. Polaków uważa, że wzrosło ich bezpieczeństwo. Ponad jedna trzecia czuje się mniej bezpiecznie - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

"Rzeczpospolita" zapytała, jak Polacy oceniają poziom bezpieczeństwa kraju w ciągu ośmiu lat rządu PiS.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że 41 proc. pytanych uważa, że poziom bezpieczeństwa się poprawił. "Tak twierdzą głównie wyborcy Zjednoczonej Prawicy (93 proc.), osoby starsze (co najmniej w wieku 50 lat), z wykształceniem podstawowym (66 proc.), które mają niskie dochody - do 2 tys. zł netto (82 proc.). Identyfikują się one z poglądami prawicowymi (88 proc.)" - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rz". Gazeta dodała, że osoby te czerpią informacje głównie z TVP Info (86 proc.) i "Wiadomości" TVP (72 proc.).

Zdaniem 20,2 proc. poziom bezpieczeństwa się nie zmienił. Z kolei 31,1 proc. uważa, że się zmniejszył. Tylko 7,6 proc. badanych nie ma na ten temat zdania. Krytycznie oceniają poziom bezpieczeństwa głównie zwolennicy opozycji (54 proc.), osoby najmłodsze, czyli w wieku 18-29 lat (51 proc.), mieszkańcy dużych miast (52 proc.) - czytamy w gazecie.