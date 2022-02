Sondaż "Super Expressu": Na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 36 proc., a na KO - 24,5 proc. badanych

Gdyby wybory odbyły się w niedzielę to na Zjednoczoną Prawicę głosowałoby ok. 36 proc. ankietowanych, na Koalicję Obywatelską - ok. 24,5 proc, a na Polskę 2050 - 14,2 proc. - wynika z sondażu, który opublikował weekendowy "Super Express".

Sondaż wykonał Instytut Pollster w dniach 16-17 lutego. Badanie przeprowadzono na próbie 1059 dorosłych Polaków.

Z partyjnego sondażu wynika, że na Zjednoczoną Prawicę (PiS i Solidarna Polska) oddałoby głos 36,05 proc. ankietowanych, na Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna i Zieloni) - 24,68 proc., na Polskę 2050 Szymona Hołowni - 14,25 proc. Dalej w sondażu znalazły się: Konfederacja Wolność i Niepodległość - z poparciem na poziomie 9,14 proc, Lewica - Wiosna, SLD, Razem - 8,27 proc., PSL - 5,83 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Kukiz'15 (1,24 proc.), Porozumienie Jarosława Gowina (0,55 proc.). Inną partię wskazało 0,21 proc. ankietowanych.