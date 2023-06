Sondaż: wakacyjne wyjazdy nie dla wszystkich

Niemal połowa badanych zamierza wyjechać na wakacyjny urlop, jednak spora grupa, bo 42,7 proc. badanych pozostanie w domu i nie ruszy się poza swoje miejsce zamieszkania - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Na wakacje wybiera się w sumie 49 procent uczestników sondażu, z czego - jak pisze "Rz" - blisko co trzeci (31,6 proc.) szykuje się na wypoczynek w kraju, a niemal co szósty (17,4 proc.) planuje wypad za granicę. Mniej liczni, czyli 7 proc., będą się relaksować na działce lub u znajomych. W domu w te wakacje pozostanie zaś 42,7 proc. badanych.

"Krajowy wypoczynek preferują zwłaszcza osoby mające od 40 do 69 lat. Z kolei na wyjazd za granicę szykują się głównie najmłodsi - aż 39 proc. w wieku od 18 do 29 lat deklaruje, że urlop spędzi poza krajem. W nieco starszych grupach wiekowych - co czwarta lub co piąta osoba" - czytamy.

Jak podaje "Rz", sondaż został przeprowadzony metodą CATI w dniach 23-24 czerwca br. na 1100-osobowej grupie respondentów.