Sondaż: większość wyborców PiS nie wie, co myśleć o sprawie wiz lub o niej nie słyszało

Zdecydowanie największa grupa badanych winą za aferę wizową obarcza obóz rządzący, reszta nie wie, co o tym myśleć albo nie słyszała o sprawie – czytamy w opublikowanym we wtorek komentarzu do sondażu IBRiS.

prawie 20 proc. badanych deklaruje, że nie ma zdania w tej sprawie", a " 11,2 proc. w ogóle nie słyszało o aferze wizowej.

Aż 36 proc. zwolenników obozu władzy nie wie, co myśleć o aferze, 23 proc. wskazuje na winę obozu władzy, 11 proc.

Aż 59 proc. wyborców Andrzeja Dudy w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie ma zdania na temat afery (wizowej) albo o niej nie słyszało". "Dla porównania - wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego to tylko 10 proc. respondentów.

"Według sondażu IBRiS, przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM, największa grupa badanych obarcza odpowiedzialnością za aferę wizową cały obóz władzy - uważa tak 48,6 proc. respondentów. Kolejne 11,2 proc. wskazuje, że winne jest kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - czytamy w dzienniku.

Jak wyjaśniono, "prawie 20 proc. badanych deklaruje, że nie ma zdania w tej sprawie", a " 11,2 proc. w ogóle nie słyszało o aferze wizowej". "Mało który z badanych - 5,5 proc. - wskazuje na winę niższych rangą urzędników MSZ, a najmniejsza grupa uważa, że afera jest winą +firm wspomagających Ministerstwo Spraw Zagranicznych w procesie wydawania wiz+ (3,6 proc.)" - napisano.

Jak zaznaczono, "duże różnice w ocenie odpowiedzialności za aferę występują między elektoratami poszczególnych ugrupowań i koalicji".

"Aż 36 proc. zwolenników obozu władzy nie wie, co myśleć o aferze, 23 proc. wskazuje na winę obozu władzy, 11 proc. uważa, że odpowiedzialne są firmy handlujące dokumentami, 3 proc. wskazuje na winę kierownictwa MSZ, a 7 proc. - urzędników. 19 proc. badanych w tej grupie deklaruje, że nie słyszało o sprawie" - czytamy w artykule.

Ponad połowa wyborców PiS-u nie ma wyrobionego zdania w sprawie afery wizowej lub o niej nie słyszało

"W sumie aż 55 proc. wyborców PiS nie wie, co myśleć, lub nie słyszało o aferze wizowej. To znaczy, że nie przejmują się za bardzo tym tematem" - ocenił szef IBRiS Marcin Duma, cytowany w "Rz".

Jak przypomniano, "zachęca ich do tego usilnie prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podczas spotkania w Toruniu przekonywał wyborców, że +nie ma afery, to nawet nie jest aferka; to jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy+".

"Wśród niezdecydowanych respondentów nie ma zdania lub nie słyszało o sprawie 49 proc. badanych. Podobna grupa - 47 proc. - pytanych uważa, że odpowiedzialny jest obóz władzy. 4 proc. deklaruje, że winni są urzędnicy MSZ" - napisano.

Aż 69 proc. wyborców opozycji uważa, że rządzący są odpowiedzialni za aferę wizową

Jak wyjaśniono, "zwolennicy opozycji są bardzo zdecydowani w ocenach: 69 proc. wskazuje na rządzących, 18 proc. - na kierownictwo MSZ, 5 proc. - na niższych urzędników, a 9 proc. nie wie, co o tym myśleć". "Nikt w tej grupie nie przyznał, że nie słyszał o aferze wizowej" - dodano.

"To jasno pokazuje, jak duży jest rozdźwięk w odczuciach badanych" - wyjaśnił szef IBRiS. "Temat, który rozpala całą opozycję, jest mniej istotny dla niezdecydowanych, a dla zwolenników PiS - wręcz mało ważny" - stwierdził w komentarzu dla "Rz".

"Argumenty opozycji przekonują najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, spośród których o aferze słyszeli wszyscy badani. 60 proc. tej grupy obarcza odpowiedzialnością obóz władzy, a 17 proc. - kierownictwo MSZ" - napisano w artykule, dodając, że "podobnie w grupie deklarującej bardzo duże zainteresowanie polityką: 62 proc. wskazuje na obóz władzy, a 27 proc. - na winę kierownictwa resortu".

Jak zaznaczono, "aż 59 proc. wyborców Andrzeja Dudy w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie ma zdania na temat afery albo o niej nie słyszało". "Dla porównania - wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego to tylko 10 proc. respondentów" - czytamy we wtorkowej "Rz".

