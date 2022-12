Sondaż wPolityce.pl: przewaga PiS nad KO to 11 punktów procentowych

Przewaga PiS nad Koalicją Obywatelską wynosi 11 punktów procentowych - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Na Zjednoczoną Prawicę swój głos chciałoby oddać 39 procent badanych, a na KO 28 procent.

Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zapytała Polaków, na które ugrupowanie polityczne oddaliby swój głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę. 39 procent respondentów wskazała Zjednoczoną Prawicę, a to oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Na Koalicję Obywatelską swój głos chciałoby oddać 28 proc. badanych, a więc o 1 pkt proc. mniej niż poprzednio. Na podium znalazłyby się także Polska 2050 Szymona Hołowni i Lewica, które cieszyłyby się 9 proc. poparciem. Nad progiem znalazłyby się także Konfederacja, którą wskazało 7 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które może liczyć na wynik na poziomie 5 proc. (o punkt więcej niż poprzednio). Do Sejmu nie dostałyby się Kukiz'15 i Porozumienie, które mają poparcie na poziomie 1 proc.

Deklarowana frekwencja w sondażu wynosi 57 proc., co oznacza spadek o 3 pkt proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 23 do 27 grudnia 2022 r., na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1054 osób.