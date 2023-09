Sondaż: Wyborcy chcą być racjonalni

Stawiając krzyżyk przy konkretnym nazwisku, marzymy, by nasz wybór był racjonalny i przemyślany. Ale najczęściej to tylko stan idealny, trudny do osiągnięcia - czytamy w środowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Gazeta zamieściła wyniki przeprowadzonego dla niej i RMF FM badania. Najważniejszym kryterium, którym posługują się badani przez IBRiS przy wyborze konkretnego nazwiska w ramach danej listy wyborczej jest "analiza dotychczasowych dokonań kandydata w poprzedniej kadencji lub w życiu publicznym" - wskazało je prawie 60 proc. badanych. Nie bez znaczenia jest też jednak "osobista sympatia do konkretnej osoby" - kieruje się nią 14,2 proc. wyborców. Na kolejnym miejscu - jak czytamy - znalazła się "analiza kampanii wyborczej prowadzonej przez kandydatów z wybranej listy" - wskazało ją ponad 10 proc. badanych.

"Jednak w wyborze kryterium elektoraty znacznie się od siebie różnią" - informuje "Rzeczpospolita". "Najbardziej zdeterminowani w kierowaniu się względami merytorycznymi są wyborcy obecnego obozu władzy - 72 proc. deklaruje, że ocenia przed oddaniem głosu dokonania kandydata, a 7 proc. analizuje przebieg kampanii wyborczej osób startujących z danej listy. Osobistą sympatią kieruje się zaledwie 3 proc. zwolenników PiS" - podała gazeta.

Dodaje, że wśród wyborców opozycji proporcje są nieco inne: 52 proc. ocenia dorobek kandydata, 16 proc. analizuje przebieg kampanii, a 14 proc. bierze pod uwagę osobistą sympatię do kandydata. "Motywacje odwracają się wśród osób niezdecydowanych. Aż 51 proc. deklaruje, że o tym, gdzie postawić krzyżyk na karcie do głosowania, zdecyduje osobista sympatia do kandydata, 37 proc. kieruje się jego lub jej dokonaniami politycznymi lub działaniami w życiu publicznym" - podała "Rz".

IBRiS przeprowadził badanie CATI między 8 a 9 września ma liczącej tysiąc osób grupie respondentów.