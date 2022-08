Sondaż: zdaniem 47 proc. badanych powrót Tuska okazał się porażką, a 26 proc. - sukcesem

Zdaniem 47 proc. badanych powrót Donalda Tuska do polskiej polityki okazał się porażką; 26 proc. ankietowanych uważa to za sukces, a 27 proc. nie ma na temat zdania - wynika z sondażu Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W sondażu zapytano ankietowanych o to, czy Donald Tusk po powrocie do Polski odniósł sukces, czy poniósł porażkę.

Zdaniem 47 proc. badanych powrót Tuska okazał się porażką, 25 proc. odpowiedziało, że Tusk "zdecydowanie poniósł porażkę", a 22 proc., że "raczej poniósł porażkę".

Według 26 proc. ankietowanych obecny lider PO może mówić o sukcesie. 10 proc. badanych oceniło, że Tusk "zdecydowanie odniósł sukces", a 16 proc., że "raczej odniósł sukces". 27 proc. badanych odpowiedziało na postawione pytanie, że "trudno powiedzieć".

"Obraz jest więc dość jednoznaczny: zdaniem Polaków lider PO nie może mówić o sukcesie, choć oczywiście widać w tej sprawie duże różnice związane z poglądami politycznymi respondentów. Na ostateczny werdykt jest z pewnością jeszcze za wcześnie, ale upływający czas zdaje się potwierdzać, że Tusk ma nad sobą +szklany sufit+. Pamięć o jego twardych i ciężkich - zwłaszcza w sferze społecznej - rządach wciąż jest bardzo żywa, a to ma swoje poważne konsekwencje" - podkreśla wPolityce.pl.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 5 do 8 sierpnia 2022 r. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1066 osób.