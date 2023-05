Sonik: czuję się zażenowany niedojrzałością tego typu dyskursu politycznego

W 2015 r. PiS doszło do władzy z narracją, że część społeczeństwa została wykluczona z podziału owoców transformacji i należy to zmienić. Od tego sposobu myślenia nie będzie już odwrotu – mówi w rozmowie z sobotnim "Plus Minus" "Rzeczpospolitej" Bogusław Sonik, były poseł PO, obecnie bezpartyjny.

"Przestał pan pasować do Platformy Obywatelskiej jako konserwatysta. Sekretarz generalny PO stwierdził, że nie będzie dla pana miejsca na liście do Sejmu, a pan odszedł z partii. Poczuł się pan urażony?" - pyta "Plus Minus".

"Nie czuję się urażony, tylko zażenowany niedojrzałością tego typu dyskursu politycznego. Można dyskutować o takim lub innym rozwiązaniu problemów, ale nie mówić - bez żadnej dyskusji - o wyrzuceniu z list za poglądy. Sprawy światopoglądowe w PO zawsze były prywatną sprawą posłów, a nie powodem do szykan" - odpowiada Sonik.

Według byłego posła PO, "Tusk już wcześniej myślał o twardym, jednoosobowym przywództwie, ale po przegranej w wyborach prezydenckich w 2005 r. uznał, że musi mieć całkowicie lojalną i podporządkowaną tylko sobie formację". "Podczas kampanii w 2011 r., gdy Tusk jeździł po Polsce, nie pozwalał, żeby posłowie byli obecni w jego otoczeniu. A jego współpracownicy nazywali posłów glonojadami, które chcą się do Tuska przykleić" - relacjonuje.

"A jak pan ocenia działania Tuska jako lidera? Te jego pomysły na babciowe, kredyt zero procent itd.? Niezbyt to pasuje do partii, która wyrosła z nurtu liberalnego" - zapytał "Plus Minus".

"Od 2001 r. podejście do polityki ogromnie się zmieniło. W 2015 r. PiS doszło do władzy z narracją, że część społeczeństwa została wykluczona z podziału owoców transformacji i należy to zmienić. Od tego sposobu myślenia nie będzie już odwrotu. 15-20 lat temu PO budowała swoją pozycję na hasłach obniżania podatków, co miało stymulować rozwój gospodarczy. Ale z tym się wiązały niskie płace, umowy śmieciowe itd. Teraz filozofia zaciskania pasa w imię pomyślności przyszłych pokoleń nie da nikomu zwycięstwa wyborczego" - odpowiada Sonik.