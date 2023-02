Sopot: Budynek dawnej Zatoki Sztuki wraca do miasta

Sopot przejął dawny budynek Zatoki Sztuki. Miasto podjęło decyzję, że budynek pozostanie w jego zasobach. Nie będziemy ogłaszać żadnych konkursów, przetargów, czy innych form wydzierżawienia tej nieruchomości jakiemukolwiek podmiotowi – mówiła w poniedziałek wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Informację o przejęciu dawnego budynku Zatoki Sztuki przekazała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

"24 stycznia tego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok nakazujący spółce Art Invest wydanie na rzecz Gminy Miasta Sopotu, opróżnienie i opuszczenie nieruchomości przy al. Mamuszki 14. Wyrok się uprawomocnił. Dodatkowo 13 lutego sąd wydał klauzulę wykonalności tego wyroku" - mówiła wiceprezydentka Sopotu.

Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreśliła, że budynek jest w "katastrofalnym" stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu przebywających tam osób. "Nie ma żadnych przeglądów technicznych, nie było od dłuższego czasu ogrzewania, ponieważ od jesieni nie była prowadzona tam żadna działalność, co dodatkowo spowodowało straty materialne" - wyjaśniła.

"Miasto podjęło decyzję, że budynek pozostanie w jego zasobach. Nie będziemy ogłaszać żadnych konkursów, przetargów, czy innych form wydzierżawienia tej nieruchomości jakiemukolwiek podmiotowi" - wskazała wiceprezydentka Sopotu.

Jak dodała, aktualnie trwa ekspertyza techniczna budynku. "Musimy sprawdzić, co możemy zrobić, ale to co chcemy zrobić i na pewno zrobimy dla mieszkańców i dla tego miejsca, to jest stworzenie centrum kultury z naciskiem na dzieci i młodzież. Chcemy oczywiście wykorzystać i przebudować znajdującą się tam salę koncertową, bo takiej sali potrzebujemy. MDK w Sopocie pęka w szwach. Mamy prawie tysiąc dzieci. Brakuje nam sal, przestrzeni i pracowni. Rozwija się Teatr na Plaży. Z drugiej strony mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku i dużo organizacji społecznych. To co chcemy tam wprowadzić, to międzypokoleniowe centrum kultury z naciskiem na funkcję muzyczną, z pracowniami, z dużą salą koncertową, której nam brakuje" - mówiła wiceprezydentka Sopotu i podkreśliła, że w budynku zlikwidowana zostanie funkcja hotelowa, która była niezgodna z zapisami umowy i jest niezgodna z obowiązującym planem miejscowym.

"Przed nami przede wszystkim inwentaryzacja i prace projektowe. Zespół, który ma dokładnie opisać funkcjonalność przyszłego domu kultury już pracuje. Mam nadzieję, że za kilkanaście miesięcy będziemy mogli Państwa zaprosić do nowego, wspaniałego miejsca, które będzie tętnić życiem i służyć mieszkańcom Sopotu" - powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim. Wiceprezydentka Sopotu podkreśliła, że miasto fizycznie przejęło budynek. "Mamy władztwo tego budynku, mogliśmy wejść i rozpocząć ekspertyzę techniczną" - wyjaśniła.