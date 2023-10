Sopot: Pracownicy MOPS i wolontariusze zadbali o groby osób bezdomnych

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wolontariusze zadbali o groby osób bezdomnych na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. Wiemy, że te groby są po prostu nieodwiedzane, więc powstała inicjatywa, aby się nimi zaopiekować z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych – powiedział PAP Leszek Grądzki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Akcja "Zadbaj o zapomniany grób" odbyła się w poniedziałek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Malczewskiego w Sopocie. W inicjatywie wzięli udział pracownicy sopockiego MOPS oraz wolontariusze.

Kierownik Działu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie Leszek Grądzki podkreślił w rozmowie z PAP, że akcja jest inicjatywą pracowników socjalnych.

"Chodzi o to, żebyśmy zajęli się w tym roku pozostawionymi grobami. Są to m.in. groby osób, którymi opiekował się nasz ośrodek. Obowiązkiem gminy jest pochówek osoby, która niestety nie ma rodziny i jest osobą samotną. W skali roku organizujemy od 10 do 15 takich pochówków. Wiemy, że te groby są po prostu nieodwiedzane, więc powstała inicjatywa, aby się nimi zaopiekować z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych" - wskazał.

Dodał, że na sopockim cmentarzu znajduje się około 30 grobów, które wymagają uporządkowania.

"Rozreklamowaliśmy nasz pomysł wśród organizacji pozarządowych działających w Sopocie. Uzyskaliśmy też wsparcie wolontariuszy, mieszkańców Sopotu, którzy nam w tej akcji pomogli" - poinformował.

Leszek Grądzki przypomniał, że w całej Polsce na cmentarzach można natrafić na mogiły osób bezdomnych i samotnych, a także groby, o które bliscy z różnych przyczyn nie mogą zadbać.

"Zdarza się czasami, że jesteśmy na cmentarzu u naszych bliskich i widzimy grób, który nie jest odwiedzany w danym roku. Możemy wtedy chociażby sprzątnąć zalegające na nim liście, postawić symboliczny znicz po to, aby uczcić pamięć o tej osobie 1 listopada" - zaznaczył.