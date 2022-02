Sopot: Solidarnie z Ukrainą. Wiec poparcia dla narodu ukraińskiego

Kilkaset osób wzięło udział w wiecu poparcia i solidarności z narodem ukraińskim na placu Przyjaciół Sopotu. Nad tłumem łopotały flagi Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. W sobotę w nocy do Sopotu trafili też pierwsi uchodźcy wojenni.

Wiec, który odbył się w sobotę po południu w Sopocie rozpoczęły hymny Ukrainy i Polski. Na placu Przyjaciół Sopotu zebrało się kilkaset osób. Nad tłumem powiewały flagi Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski powiedział, że sobotnie spotkanie jest bardzo ważne, bo wszyscy wykazujemy wielką solidarność wobec ludzi zdradziecko napadniętych w niepodległym kraju w Europie w XXI wieku. "Napadniętych, tak jak my byliśmy napadnięci w 1939 r. przez sowiecką Rosję Stalina, tak teraz napadnięci przez sowiecką Rosję Putina. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Niedowiarkom wydawało się, że tak się już nie może zdarzyć, a jednak mamy powtórkę z tego co było kiedyś na Bałkanach. Teraz mamy powtórkę na Ukrainie, a wiemy dobrze my Polacy, Litwini, Estończycy, czy Łotysze, (...) że możemy być następni" - mówił Karnowski. Dodał, że Polacy pozostaną solidarni z Ukraińcami i wyliczał, że Sopot, Pomorze, Zakopane, Warszawa i wszystkie miasta są dla Ukraińców domem.

W imieniu Ukraińców przemawiał mieszkający w Trójmieście Władimir, który podziękował za pomoc Polakom i prosił o słowa wsparcia dla ukraińskiego wojska.

Jak poinformował PAP w sobotę sopocki magistrat, pierwsi uchodźcy wojenni z Ukrainy przyjechali do Sopotu w nocy i trafili do mieszkań swoich rodzin i znajomych już mieszkających w tym mieście. "W związku z trwającymi cały czas na terytorium Ukrainy działaniami zbrojnymi, spodziewamy się napływu większej liczby uciekinierów, głównie kobiet i dzieci. Wiele z tych osób jest kierowanych przez punkty recepcyjne utworzone w przygranicznych miejscowościach, niektórzy natomiast przyjeżdżają na własną rękę do rodzin już mieszkających na terenie Polski, również naszego miasta" - podał Marek Niziołek z UM w Sopocie.

Miasto Sopot rozpoczyna też zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Potrzebne są: nieużywana, nowa odzież dla kobiet i dzieci, a także żywność z długim terminem przydatności do spożycia, środki higieniczne i środki czystości, oraz środki opatrunkowe. "Wszystkie rzeczy można przynosić przez całą dobę do Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27. Na stronie internetowej miasta, sopot.pl, pojawiła się ankieta, w której mieszkańcy Sopotu mogą deklarować swoją chęć pomocy i różne jej formy, jak np. możliwość przyjęcia osób pod swój dach, zapewnienia pracy, pomoc przy tłumaczeniach czy wsparcie psychologiczne" - poinformował PAP Marek Niziołek.