Sopot: Tegoroczna majówka wpisuje się w cykl wydarzeń z okazji 200-lecia kurortu

Podczas tegorocznej majówki w Sopocie odbedą się pikniki, gry miejskie, pokazy teatralne, występy muzyczne, warsztaty, zajęcia i turnieje sportowe – poinformował sopocki magistrat. Dodał, że tegoroczna majówka wpisuje się w cykl wydarzeń z okazji 200-lecia kurortu.

Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie poinformował, sopocka Majówka w kurorcie 2023 to wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. "Zaczynamy w poniedziałek, 1 maja, Majówkowym piknikiem rodzinnym na błoniach. Piknik rozpocznie się o godzinie 12. (wejście od ul. Polnej) i potrwa do 16. W tym samym czasie, na terenie Skansenu Archeologicznego Grodzisko, przy ul. Haffnera, w ramach żywych lekcji historii będzie można poznać czasy epoki kamienia i wczesnego średniowiecza" - dodał.

Musicale Świata w Altanie Kollatha w parku Północnym wykonają artyści ze Studia Piosenki Metro Sopot. Koncert odbędzie się w godzinach 14-15.30., a godzinie 15. na skwerze Kuracyjnym odbędą się pokazy szczudlarskie.

O godzinie 15.45 w muszli koncertowej na molo odbędzie się wspólne śpiewanie "Ody do Radości" z okazji 19. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, a o godzinie 16., również w muszli, koncert rozpocznie grupa Wonder Band z Irkiem Wojtczakiem, pod batutą Aleksandry Tomaszewskiej. O godzinie 17.30 na scenę w muszli koncertowej wyjdą Jazz Nojz Sound System Dj & Jazzman's. Natomiast w sali PFK na terenie Opery Leśnej o godzinie 19.00 wspólnie wystąpią Polska Filharmonia Kameralna Sopot i Grupa MoCarta.

Wtorek, 2 maja upłynie pod hasłem Dnia Otwartego Sopockich instytucji kultury w godz. 11-14. Opera Leśna zaprosi na Targi Roślin, warsztaty Zero Waste, lekcje jogi i uważnego oddechu, a także spacer kuratorski. Muzeum Sopotu proponuje tego dnia spacer historyczny śladami historii kurortu i sopockiej architektury, który rozpocznie się o godzinie 12. O godz. 14 będzie można uczestniczyć w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie stałej.

Biblioteka Sopocka zaprasza 2 maja na majówkę do parku na Goyki, gdzie w godz. 12-15 przygotowane będą zabawy plenerowe dla dzieci, warsztaty i pokaz teatralny.

Goyki 3 Art Inkubator proponuje w godzinach 10-14 zwiedzanie swojej zabytkowej siedziby z przewodnikiem. Obowiązują zapisy przez stronę www.goyki3.pl. Skansen Archeologiczny Grodzisko przy ul. Haffnera 63 zaprasza do udziału w turnieju o puchar prezydenta Sopotu w miotaniu oszczepem z epoki lodowcowej. Dzień sportów dawnych rozpocznie się o godz. 12. i potrwa do 16.

Z kolei Teatr Atelier przy al. Mamuszki 12 o 16. pokaże "Pchłę Szachrajkę", przedstawienie w wykonaniu Teatru Czwarte Miasto. O godz. 19.30 można będzie wysłuchać recitalu kwartetu smyczkowego Formacja 22. W muszli koncertowej na molo o godz. 15.30 odbędzie się zaś koncert piosenek ze spektaklu "WSopotWzięci, a po nim, o godz. 16., koncert Bovska.W Państwowej Galerii Sztuki będzie można zobaczyć wystawę prac artystów biorących udział konkursie na rzeźbę dla Sopotu Baltic Horizons.

Atrakcje dla najmłodszych przygotowano w Parku Północnym, gdzie od godz. 11. Rozpoczną się gry miejskie, które potrwają do godz. 14.

Program artystyczny z okazji 3 maja zaplanowano również w muszli koncertowej na skwerze Kuracyjnym. O godz. 12. odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z chórem UG. O godz. 13. wystąpią dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie, a o godz. 15.00 koncert dadzą Plastydy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zakończą w Sopocie uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jerzego, a następnie złożenie kwiatów pod pomnikiem Martyrologii Polskich Mieszkańców Sopotu, przy ul. Kościuszki. Informacje na temat wszystkich wydarzeń można znaleźć na profilu wydarzenia: https://www.facebook.com/events/250063770725200