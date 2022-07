Sopot: Złodziej ukradł torebkę, złapał go wczasowicz - obu poszukiwał wymiar sprawiedliwości

Sopoccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Przed zatrzymaniem jeden z nich ukradł na plaży plecak, drugi złapał go i obezwładnił. Złodziej trafił do policyjnej celi, drugi mężczyzna uniknął odsiadki.

Sopoccy policjanci poinformowali w piątek o nietypowej interwencji, po której zatrzymano dwóch mężczyzn.

Jak przekazała oficer prasowa KMP w Sopocie asp. szt. Lucyna Rekowska do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 15 na sopockiej plaży. "Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że został ujęty mężczyzna, który ukradł kobiecie plecak" - relacjonowała w komunikacie Rekowska.

Dodała, że na miejscu policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę i ujętego przez niego 21-latka z powiatu iławskiego.

Z komunikatu przekazanego przez policję wynika, że na sopockiej plaży wypoczywała kobieta z dziećmi. W pewnym momencie 21-latek wykorzystał jej nieuwagę i ukradł należący do niej plecak, w którym znajdowało się: m.in. prawo jazdy, odzież dziecięca i jedzenie dla dzieci.

Gdy 21-latek zaczął uciekać z plecakiem, w pościg za nim ruszył wypoczywający nad wodą 35-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego i go ujął.

Po wylegitymowaniu przez funkcjonariuszy obu mężczyzn okazało się, że obaj są poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości.

Rekowska podkreśliła, że zatrzymany 21-latek jest poszukiwany przez prokuratury: w Mielcu, Szczytnie, Szczecinie i Puławach do spraw oszustw. Natomiast mężczyzna, który go zatrzymał, miał - zgodnie z wyrokami sądów w Kraśniku i Lublinie - do odbycia zastępcze kary pozbawienia wolności za jazdę po alkoholu i złośliwe niepokojenie.

35-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego wpłacił na konta sądów 900 złotych i zgodnie z kodeksem wykroczeń uwolnił się od odbycia zastępczych kar pozbawienia wolności w wymiarze łącznym 18 dni.

Złodziej plecaka, który w wydychanym powietrzu miał promil alkoholu, trafił do policyjnej celi. Jak dodała oficer prasowa KMP w Sopocie, wkrótce 21-latek usłyszy zarzuty za kradzież plecaka i przywłaszczenie dokumentu prawa jazdy.

Odzyskany plecak z zawartością wrócił do właścicielki.