Sosnowiec: 13-latek podejrzewany o współudział w napadzie na starszego mężczyznę

13-letni chłopiec jest podejrzewany o udział w brutalnym napadzie na starszego mężczyznę w Sosnowcu. Wspólnie z 25-letnim kolegą mieli pobić 72-latka i ukraść mu 10 tys. zł – podała w poniedziałek sosnowiecka policja.

Napastnicy prawdopodobnie obserwowali wypłacającego pieniądze w banku 72-latka i chwilę później napadli na niego, kiedy wchodził do przejścia podziemnego. Dotkliwie pobili i zabrali mu pieniądze. Mężczyzna trafił do szpitala.

Oficer prasowa sosnowieckiej policji podkomisarz Sonia Kepper potwierdziła, że zajście nagrały kamery monitoringu. Policjanci w ciągu kilku godzin ustalili tożsamość napastników i zatrzymali ich. 25-latek i 13-latek z Sosnowca mieli przy sobie 6,3 tys. zł oraz telefony komórkowe, które - jak ustalili śledczy - kupili za część zrabowanej gotówki.

Młodszy z napastników trafił do policyjnej izby dziecka, a starszy do aresztu. Znanemu już wcześniej policji 25-latkowi przedstawiono zarzut rozboju, za co może mu grozić do 12 lat więzienia. Sąd aresztował go na 3 miesiące. O losie 13-latka zadecyduje natomiast sąd rodzinny, którego sędzia już podjął decyzję o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.