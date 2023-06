Sosnowiec: Pojawiły się dwa nowe murale - szermierz i koszykarz

15-metrowy szermierz na ścianie i ogromny koszykarz to dwa nowe murale, które widnieją na budynkach w Sosnowcu. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" zrealizowała już sześć takich malowideł, a w planach ma kolejne, które połączą się w Zagłębiowski Szlak Sportowy.

Nowo namalowany mural to jaskrawy, żółto-czerwono-niebieski szermierz w bojowej pozycji, który pojawił się na ścianie jednego z budynków przy ul. Koszalińskiej w Sosnowcu. Kolejny mural - wielki koszykarz - znajduje się przy ul. Kieleckiej 20 na fasadzie bloku.

"Jesteśmy otwarci na wszystkie oryginalne działania i inicjatywy, które czynią nasze osiedla jeszcze ładniejszymi. Oprócz tzw. twardych inwestycji - jak termomodernizacje czy remonty infrastruktury - stawiamy także na aspekty wizualno-funkcjonalne. Kocie domki, nowe klomby, alejki, liczne place zabaw czy nowy, kolejny już mural w naszych zasobach. Te rzeczy po prostu cieszą oko i wierzę, że mieszkańcy również to dostrzegają" - przekazał w informacji prasowej Maciej Adamiec, prezes S.M. "Hutnik".

Pierwszy z murali znajduje się na fasadzie poddanego termomodernizacji budynku przy ul. Stańczyka. Z okazji setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 roku namalowano na bloku obraz przedstawiający ułanów na koniach.

Rok później przy ul. Koszalińskiej powstało dzieło "Sosnowiecka duma - Hokej". Mural wykonany został w celu upamiętnienia najważniejszych osiągnięć klubu hokejowego Zagłębie Sosnowiec; w tym pięciu mistrzostw Polski.

Trzeci mural poświęcony jest sosnowieckiej drużynie siatkarskiej. Został wykonany w 2021 r. przy ul. Wagowej.

Czwarty mural powstał w tym roku i przedstawia dzieci stojące na tle dworku rodziny Siemieńskich, w którego murach mieszkała bł. Wanda Malczewska. Projekt został opracowany na podstawie zwycięskiej pracy jednego z uczniów SP Nr 25 w Sosnowcu organizowanego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin błogosławionej.

Najnowsze murale koszykarza i szermierza to piąte i szóste już dzieło, które powstało na budynkach S.M. "Hutnik". chce Spółdzielnia w przyszłości połączyć cztery istniejące już sportowe murale; szermierza, koszykarza, siatkarza i hokeisty w Zagłębiowski Szlak Sportowy, który będzie opowiadać o historii i ważnych osobach dla lokalnego sportu. "Hutnik" ma w planach także utworzenie kolejnych sportowych murali, które dołączą do Szlaku.

"Zagłębiowski Szlak Sportowy to chęć upamiętnienia ważnych i związanych z naszym lokalnym sportem osób: sportowców, trenerów, całych drużyn i klubów. To projekt, który chcemy rozwijać przez najbliższe lata, aby ostatecznie zaowocował kompletnym, interaktywnym Szlakiem, który będzie można przejść lub przejechać rowerem, przy okazji dowiadując się wielu ciekawych informacji o zagłębiowskim sporcie. Murale, będące prawdziwymi dziełami sztuki to dopiero początek" - wyjaśnił Marcin Podsiadło, zastępca prezesa S.M. "Hutnik" i pomysłodawca Zagłębiowskiego Szlaku Sportowego.

Autorem wszystkich projektów murali jest Michał Skowron; wykonawcami grupa Skowron ART.