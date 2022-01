Sosnowiec: Policjanci wynieśli 64-latka z płonącego mieszkania

Policjanci z Sosnowca, którzy pojawili się na miejscu pożaru jeszcze przed strażakami, wyciągnęli z płonącego mieszkania 64-latka. Mężczyzna był półprzytomny, a o tym, że jest w zadymionym wnętrzu mundurowi dowiedzieli się, kiedy usłyszeli jego głośny kaszel.

Jak podała w poniedziałek sosnowiecka komenda, policjanci z komisariatu III pojechali na interwencję na ul. Sezamkową, gdzie wybuchł pożar w jednym z mieszkań wielorodzinnego budynku. Okazało się, że policjanci są pierwszymi, którzy dotarli na miejsce zgłoszenia. Szybko musieli więc sprawdzić, czy w zajętym przez ogień lokalu nikogo nie ma.

Kiedy otworzyli drzwi, w mieszkaniu było już tyle dymu, że jedyne, co można było dostrzec, to płomienie w jego dalszej części. "Policjanci nawoływali, czekając czy ktoś się odezwie. Niestety, nikt nie dawał znaku życia. Kiedy zamierzali się już wycofać, usłyszeli z wnętrza mieszkania kaszel, który jednak szybko ucichł. Postanowili sprawdzić wnętrze. Poruszając się po omacku na czworakach, w pewniej chwili jeden z mundurowych natrafił ręką na nogę wpółprzytomnego już wówczas mężczyzny. Natychmiast wspólnie z kolegą wyciągnęli go z mieszkania, po czym przekazali pod opiekę służbom medycznym" - podała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu.