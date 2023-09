Od wielu lat spada liczba prawników, którzy podchodzą do egzaminów na aplikacje. Niewielki wzrost w tym roku nie odwraca ogólnego trendu - stwierdza piątkowa "Rzeczpospolita".

Jak zwraca uwagę dziennik, kandydaci na radców prawych, adwokatów, komorników i notariuszy już za dwa tygodnie przystąpią do ministerialnych testów. "Choć w tym roku liczba kandydatów nieznacznie się zwiększyła w porównaniu z rokiem poprzednim, to jednak na przestrzeni 15 lat (od 2008 r.) widać, że zainteresowanie tą drogą kariery spada" - zauważa. Dodaje, że nie tylko zmniejsza się liczba absolwentów prawa, ale też coraz mniejsza część z nich przystępuje do egzaminów na aplikację w roku uzyskania dyplomu.

Według gazety częściowo wiąże się to z nasycaniem rynku i wzrostem konkurencji: liczba notariuszy podwoiła się, samorządy radców i adwokatów przeżyły jeszcze dynamiczniejszy wzrost, a kancelarii komorniczych jest niemal cztery razy więcej niż 15 lat temu! "Prezes Krajowej Rady Komorniczej Sławomir Szynalik przyznaje, że spadek zainteresowania aplikacją komorniczą jest zauważalny i pogłębia się od kilku lat" - pisze dziennik.

Zauważa, że samorządy prawnicze starają się przyciągnąć młodych, zmieniając programy swoich aplikacji. "Zarówno radcy, jak i adwokaci stawiają na większą elastyczność, zwiększają rolę edukacji zdalnej, dbają też o bardziej atrakcyjne przygotowanie materiałów dla aplikantów. Oferują również możliwość odbycia próbnych egzaminów zawodowych - stwierdza gazeta. Dodaje, że adwokatura kusi dodatkowo programami zniżkowymi oraz mLegitymacją. "W gorszej sytuacji są notariusze i komornicy, u których przebieg szkolenia jest uregulowany w przepisach powszechnie obowiązujących" - zaznacza.