Specjalista d.s. chorób zakaźnych: Z niecierpliwością czekamy na szczepionki dostosowane do wariantu omikron

Od trzech tygodni widzimy systematyczny wzrost zakażeń koronawirusem, dlatego z niecierpliwością czekamy na szczepionki dostosowane do wariantu omikron i jego subtypów – powiedział PAP dr Paweł Pabjan, kierujący Kliniką Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Minionej doby badania w Polsce potwierdziły 3038 zakażeń koronawirusem, w tym 494 ponownych. Zmarło 6 osób z COVID-19. Tydzień temu, 15 lipca, zanotowano 1974 zakażeń. Zakaźnicy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach potwierdzają, że chorych przybywa, a wśród osób hospitalizowanych przeważają pacjenci w starszym wieku.

"Dużo osób trafia na izbę przyjęć, zgłaszając się z objawami grypopodobnymi. Po zbadaniu - osłuchaniu płuc, zmierzeniu saturacji, niekiedy też wykonaniu tomografii, która nie potwierdza zmian zapalnych, chorzy są odsyłani do domów. Zaznaczamy przy tym, że jeśli stan chorego ulega zmianie - pojawia się spadek saturacji, wysoka gorączka, nasilenie kaszlu czy duszności, taki pacjent ma się do nas niezwłocznie zgłosić ponownie" - powiedział PAP dr Paweł Pabjan, kierujący Kliniką Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Zaznaczył, że obecnie z powodu COVID-19 hospitalizowani są przede wszystkim seniorzy. Obecnie na oddziale zakaźnym kieleckiego szpitala leczonych jest 13 osób zakażonych koronawirusem. "Prawie wszyscy pacjenci mają powyżej 80 lat, większość z nich nie jest zaszczepiona lub przyjęła dwie dawki. Obecnie zakażenia przebiegają w inny sposób, w znacznie mniejszym odsetku zajęte są płuca chorych. Natomiast ostra infekcja połączona z licznymi chorobami współistniejącymi i wiekiem pacjentów objawia się niewydolnością organizmu" - powiedział.

W ocenie dr. Pabjana gwałtowniejszy wzrost zakażeń nastąpić może we wrześniu, kiedy uczniowie wrócą do szkół. "Jednak już od trzech tygodni widzimy systematyczny wzrost zakażeń koronawirusem, a jest ryzyko, że nowe subwarianty omikronu będą się rozprzestrzeniały jeszcze szybciej, kiedy zrobi się chłodniej. Nadal zalecamy, aby się szczepić, szczególnie ten apel dotyczy osób starszych. Z niecierpliwością czekamy też na szczepionki dostosowane do wariantu omikron i jego subtypy" - podkreślił.

Minionej doby w województwie świętokrzyskim potwierdzono 82 nowe zakażenia po przeprowadzeniu 320 testów. Najwięcej w Kielcach - 21 i w powiecie kieleckim 14.