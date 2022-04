Spektakl o życiu i twórczości Komedy zaprezentowano w Gdańsku

Na deskach Centrum św. Jana w Gdańsku zaprezentowano widowisko muzyczno-teatralne "Nim wstanie dzień" w którym zespół składający się z aktora i muzyków przenosi widzów do świata Krzysztofa Komedy, jednego z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych.

W piątek w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Centrum św. Jana w Gdańsku zaprezentowano spektakl muzyczno-teatralny "Nim wstanie dzień" opowiadający o życiu i twórczości kompozytora Krzysztofa Komedy. Spektakl został wyreżyserowany przez Krzysztofa Witkowskiego w 2020 r. i na początku był prezentowany w internecie. Później widowisko mogli oglądać widzowie na deskach dolnośląskich Instytucji Kultury.

Trwające ponad godzinę widowisko jest koncertem jazzowym z animowanym obrazem, w połączeniu z monodramem Michała Koseli. Spektakl bazuje na dokumencie i literackiej fikcji przywołując postać awangardowego kompozytora. Zaprezentowane zostało życie Komedy, od narodzin aż po tragiczny wypadek.

"Jest to pierwsza w Polsce interdyscyplinarna produkcja łącząca grę aktorską, muzykę w wykonaniu kwartetu jazzowego oraz wizualizację, pokazując niejednoznaczny i tajemniczy obraz artysty" - przekazała rzeczniczka NCK Marta Korga-Bistram.

Premiera inscenizacji odbyła się na scenie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w listopadzie 2020 r. w Wałbrzychu. Z uwagi na pandemię przyjęła formę streamingu online. W 2021 r. spektakl został wystawiony na scenach dolnośląskich Instytucji Kultury: Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru Modrzejewskiej w Legnicy i Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

W widowisku muzycy kwartetu wykorzystali gitary akustyczne oraz akordeon. Wprowadzili również instrumenty takie jak flety, fletnie, duduk. Klasyczna sekcja instrumentalna została zastąpiona dźwiękami perkusyjnymi z tradycji world music: afrykańskich, perskich bębnów lub arabskich idiofonów. W kwartecie wystąpili: Adam Kawończyk, Oleg Dyyak, Piotr Domagała i reżyser spektaklu Krzysztof Witkowski.

Po piątkowym spektaklu w Gdańsku artyści wystąpią w innych miejscowościach. W sobotę przedstawienie zostanie zaprezentowane w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. 26 kwietnia artyści wystąpią w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, a 27 kwietnia w Sali Koncertowej Radia Wrocław. W kolejnych dniach artyści zaprezentują widowisko w Dzierżoniowie i Lesznie. Wstęp na przedstawienie kosztuje: 60 zł za bilet normalny i 50 zł za bilet ulgowy.

Krzysztof Komeda (właściwie Krzysztof Trzciński) był prekursorem jazzu nowoczesnego w Polsce. Urodził się 27 kwietnia 1931 r. w Poznaniu. Uczęszczał do gimnazjum w Ostrowie, gdzie w 1950 r. zdał maturę. W szkole w Ostrowie spotkał znanego już wówczas kontrabasistę Witolda Kujawskiego, który wprowadził go w świat jazzu i zabrał do Krakowa. Sukces odniósł, występując z Janem Ptaszynem-Wróblewskim i Jerzym Milianem. Założył zespół Komeda Sextet, który stał się pierwszą polską formacją jazzową, grającą nowoczesną muzykę. Jednocześnie studiował medycynę, zdobywając zawód lekarza.

Komeda występował wspólnie z wieloma wybitnymi muzykami. W ciągu jedenastu lat stworzył muzykę do ponad 65 filmów polskich i zagranicznych. Jego najbardziej znane dzieła to kołysanka z filmu "Dziecko Rosemary" Polańskiego, piosenka rozpoczynająca "Prawo i pięść" Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego oraz "Ballad for Bernt" z "Noża w wodzie".

W grudniu 1968 r. w Los Angeles Komeda uległ poważnemu wypadkowi. Na skutek komplikacji po tym wypadku zmarł 23 kwietnia 1969 r. Pochowano go na Starych Powązkach w Warszawie.

autor: Piotr Mirowicz

pm/ aszw/