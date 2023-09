Spot PiS: „Dobry rząd to spełnione obietnice”

„Dobry rząd to spełnione obietnice” - to hasło, które pojawiło się w opublikowanym w niedzielę spocie Prawa i Sprawiedliwości, który zapowiada nowy program. W nagraniu wykorzystano wypowiedzi prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o polityce jego formacji.

W niedzielę w mediach społecznościowych Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało spot, którego hasłem jest "Dobry rząd to spełnione obietnice". "My nie prowadzimy kampanii przeciwko nikomu" - mówi w nagraniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego różne wypowiedzi zostały wykorzystane w spocie.

"Przedstawiamy naszą wizję tego, jak Polska może wyglądać za nawet 20 lat"; "Jakie mamy motywacje? Zmienić Polskę na lepsze"; "Nasza polityka wiedzie na tory, które prowadzą do sukcesów całego społeczeństwa, sukcesu narodu"; "Naszym wielkim dążeniem, jednocześnie naszą wielką nadzieją jest to, by polska wieś i polskie miasto, żyło na tym samym poziomie, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć: jesteśmy we wspólnocie, która zapewnia każdemu równe szanse" - to kolejne cytowane w spocie wypowiedzi prezesa PiS. "Nie zgadzamy się na to, żeby Polska była półkolonialnym krajem taniej siły roboczej"; "Wyrwaliśmy Polskę z objęć imposybilizmu - tej najgorszej choroby"; "Zawsze byliśmy wiarygodni, potwierdziliśmy to i tym razem to potwierdzimy" - mówi dalej Kaczyński.

Na ekranie pojawia się też hasło "Dobry rząd to spełnione obietnice" oraz wymieniono zrealizowane postulaty przez PiS, m.in. 13. i 14. emerytura, program 500 plus, bezpłatne państwowe autostrady, darmowe leki dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatne leki dla osób od 66. roku życia, zwiększenie liczby żołnierzy USA w Polsce czy bezpieczeństwo energetyczne.

Następnie pojawia się hasło PiS na obecną kampanię "Bezpieczna przyszłość Polaków" oraz zapowiedź nowego programu partii.

