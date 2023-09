Spot PiS: jeśli Tusk znowu dojdzie do władzy, to przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski

Jeśli Donald Tusk znowu dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski; zrobił to raz, zrobiłby to znowu - głosi nowy spot PiS opublikowany w sobotę. Prawo i Sprawiedliwość oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów - podkreślono.

W spocie zamieszczonych na profilach PiS w mediach społecznoościowych lektor mówi, że "gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów, posunął się nawet do gróźb".

Następnie przywołano fragment dawnej wypowiedzi Tuska: "jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami; takie są zasady w Europie".

"Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów, którzy próbowali zmusić nas do przyjęcia w naszym kraju nielegalnych imigrantów. To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych i nie ma też zamieszek i wielu przestępstw. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze" - podkreśla w spocie lektor.

"Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znowu dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu" - słyszymy w spocie PiS. W tym momencie zamieszczono krótkie zdanie lidera PO: "takie są zasady w Europie".

"Tusk nie zasługuje na kolejną szansę" - podkreślono w spocie PiS.

W spocie pokazano zdjęcia ze spotkań byłego premiera i byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Ukazano też kilkusekundowe obrazy z zamieszek na ulicach, ataku na przejście graniczne oraz grupy maszerujących migrantów. Gdy lektor mówi o działaniach PiS, w spocie ukazano jest szczęśliwa rodzina.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę