Spot PiS: Tusk, gdy rządził, padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę

Donald Tusk, gdy rządził, padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę, zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tys. żołnierzy; jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią - podkreślono w kolejnym spocie PiS.

W niedzielę rano PiS zamieściło w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy. "Gdy rządził Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tys. żołnierzy" - mówi lektor w nagraniu.

"Tusk zostawił nas całkowicie bezbronnych wobec Rosji, Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło. Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tys. żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie, zbudowaliśmy mur na granicy z Białorusią" - podkreślono w spocie.

"Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze" - zapewniono.

"Ale teraz Tusk wrócił, jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę" - słyszymy na końcu spotu PiS.

