Spotkanie Rady Biznesowej przy Światowym Forum Miejskim w innym terminie

Ostatnie spotkanie Rady Biznesowej przy 11. edycji Światowego Forum Miejskim było zaplanowane na 27 czerwca, ale z przyczyn niezależnych od organizatorów odbędzie się w innym terminie – 29 czerwca, w godz. 16.30-18.00.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat (UN Habitat) w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

Odbywa się co dwa lata i gości ponad tys. uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

Ostatnia dziesiąta edycja miała miejsce w 2020 w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednie dwa spotkania odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji i Quito w Ekwadorze.

Jedenasta tegoroczna edycja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się w Katowicach w dniach 26-30 czerwca. W jego ramach zaplanowane jest m.in. ostatnie spotkanie Rady Biznesowej przy WUF11, którego nowy, zmieniony właśnie (z przyczyn niezależnych od organizatorów) to 29 czerwca, w godz. 16.30-18.00.

Podczas Światowego Forum Miejskiego odbędą się też dwa dodatkowe wydarzenia organizowane przez UN Habitat oraz UN Global Compact Network. To dzień biznesowy „Business Assembly”, który będzie mieć miejsce 26 czerwca, w godz. 11.00-18.00, a także Okrągły Stół Biznesowy „Business Roundtable”, który zaplanowano 27 czerwca w godz. 16.00-17.30.

By móc uczestniczyć w Światowym Forum Miejskim w Katowicach, trzeba na nie się zarejestrować – na stronie internetowej unevents.org. Rejestracja jest darmowa.