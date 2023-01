Spotkanie ws. paktu senackiego: w kwietniu podział okręgów między partie

Do połowy lutego poszczególne partie mają wskazać okręgi, którymi są zainteresowane w ramach paktu senackiego, a na podstawie kwietniowych sondaży będzie ustalany algorytm podziału okręgów - wynika z informacji z piątkowego spotkania przedstawicieli czterech ugrupowań opozycyjnych ws. paktu senackiego.

Z wypowiedzi uczestników spotkania wynika, że Polska 2050 otrzymała ostrzeżenie, żeby nie wyłamywała się ze wspólnych głosowań z opozycją, jak było tydzień temu podczas głosowania w Sejmie nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

W piątek w Sejmie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli klubów opozycyjnych w sprawie paktu senackiego, z udziałem wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (KP-PSL), sekretarza generalnego PO, wiceszefa klubu KO Marcina Kierwińskiego, sekretarza klubu Lewicy posła Dariusza Wieczorka oraz senatora Jacka Burego (Polska 2050). Pakt senacki to porozumienie, które zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu senackiego w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dało jej to 51 na 100 mandatów w Senacie.

Wicemarszałek Zgorzelski powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że "pakt senacki cały czas działa". "Pracujemy nad okręgami, które z punktu widzenia opozycji są do wzięcia, a także nad pozostałymi okręgami" - mówił.

"Dzisiaj ze względu na pewne wydarzenia, które miały miejsce kilka dni temu, ustaliliśmy, że pakt senacki jest odpowiedzią na jedność opozycji. Ustaliliśmy, że wszyscy senatorowie w obozie partii demokratycznych zachowają się tak, jak wymaga tego jedność opozycji" - powiedział Zgorzelski.

Pytany, czy te ustalenia należy rozumieć tak, że jak Polska 2050 nie będzie głosować z całą opozycją, zostanie wykluczona z paktu senackiego, Zgorzelski odpowiedział: "Dlaczego tak od razu wykluczona? Jesteśmy przyjaciółmi i pracujemy nad jednością".

Na uwagę, że senator Polski 2050 Jacek Bury mówił przed spotkaniem ws. paktu senackiego, że - w przeciwieństwie do innych ugrupowań opozycyjnych - jest zwolennikiem odrzucenia w Senacie ustawy o Sądzie Najwyższym, Zgorzelski zaznaczył, że na spotkaniu Bury "deklarował gotowość pracy nad poprawkami do tej ustawy".

"Wszyscy partnerzy potwierdzili chęć zamknięcia prac nad paktem senackim, a ważnym tematem rozmowy było to, żeby także przy tych najbliższych głosowaniach pakt senacki zachowywał się w sposób jednorodny i spójny" - powiedział Marcin Kierwiński. Przyznał, że "ze strony przedstawiciela Polski 2050 jest głębokie zrozumienie tego, że jedność paktu senackiego jest sprawą zasadniczą". "Pakt senacki to jest to absolutne minimum, które jak najszybciej powinno być doprecyzowane i widziałem tę świadomość także u senatora Burego" - powiedział sekretarz generalny PO.

Dopytywany, że głosowanie nad ustawą o Sądzie Najwyższym w Senacie może spowodować, że Polska 2050 znajdzie się poza paktem senackim, Kierwiński potwierdził, że "kwestia najbliższych głosowań jest ważna dla spójności paktu senackiego".

"Mogę państwa uspokoić, że pakt senacki jest i będzie. Liczymy, że w Senacie opozycja będzie zjednoczona" - powiedział natomiast poseł Dariusz Wieczorek.

"Jeśli chodzi o liczbę okręgów, to na razie wiemy, że jest 65 okręgów, w których potencjalnie opozycja może zdobyć mandat senacki. Uzgodniliśmy, że do połowy lutego mamy przedstawić okręgi, którymi każda z partii jest potencjalnie zainteresowana i ma kandydata" - mówił Wieczorek.

Potwierdził, że liczba mandatów przypadająca poszczególnym ugrupowaniom zostanie ustalona według algorytmu, związanego z sondażowym poparciem.

"W kwietniu najprawdopodobniej będą ostateczne decyzje w tej sprawie, bo sondaże są inne w październiku, inne w styczniu, a inne w kwietniu. Decyzja będzie albo na podstawie badań, prowadzonych przez różne firmy sondażowe, albo sami zlecimy takie badanie i wtedy będzie ostateczna decyzja co do ilości" - powiedział.

Wieczorek przyznał też, że w piątek rozstrzygnięto ostatecznie, że w wyborach do Senatu nie będzie koalicyjnego komitetu wyborczego całej opozycji, wobec negatywnego stanowiska PKW w sprawie tego, że inny komitet wyborczy byłby w wyborach do Senatu, a inny w wyborach do Sejmu. "Dzisiaj już wiemy, że musimy przygotować umowę między partiami opozycyjnymi, dotyczącymi paktu senackiego i jest uzgodnienie, że taką umowę przygotowujemy" - mówił poseł Lewicy.

Z informacji PAP wynika, że według wstępnych ustaleń Koalicji Obywatelskiej w ramach paktu senackiego miałoby przypaść około 40 okręgów, Polsce 2050 do 10, a Lewicy i PSL w granicach 4-7. Wpływ na podział okręgów mają mieć też obecni senatorowie, którzy mają mieć pierwszeństwo, jeśli będą chcieli ponownie kandydować.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Według autorów nowelizacja ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Nowelizację poparli niemal wszyscy posłowie PiS, przeciwko był koalicjant PiS - Solidarna Polska, a także Konfederacja i Polska 2050. Posłowie KO, Lewicy i KP-PSL w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu. Według wcześniejszych ustaleń, Polska 2050 też miała się wstrzymać od głosu, ale ugrupowanie Szymona Hołowni w ostatniej chwili, jak przyznają politycy innych ugrupowań opozycyjnych, zmienili zdanie i postanowili być przeciw projektowi.

31 stycznia ustawą o SN ma się zająć Senat. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział przygotowanie poprawek do ustawy, z kolei senator Jacek Bury (Polska 2050) mówił dziennikarzom, że on sam jest zwolennikiem odrzucenia ustawy przez Senat.