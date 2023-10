Spotkaniem z Putinem Orban zaprzecza solidarności z sojusznikami

Spotkaniem z Władimirem Putinem w Pekinie premier Węgier Viktor Orban zaprzecza solidarności z sojusznikami, takimi jak Polska czy Rumunia, które są również poważnie dotknięte militarnie przez rosyjską agresję – komentuje Lorant Gyori z węgierskiego think tanku Political Capital.

"Dla Rosji czy Chin nie jesteśmy równorzędnymi partnerami. Jesteśmy dla nich interesujący tylko jako członkowie zachodniego systemu sojuszy" - twierdzi analityk. "Postrzegają nas jako rodzaj punktu wejścia, przyczółka" - dodaje.

Putinem jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne

Według niego spotkanie szefa węgierskiego z rządu z Putinem, który jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne popełnione przez siły rosyjskie na Ukrainie, jest nie do obrony przed euroatlantyckimi sojusznikami.

"Rząd w Budapeszcie uważa, że rosyjska energia i rozbudowa (elektrowni jądrowej - PAP) Paks leżą w interesie Węgier, ale inną sprawą jest to, że nie ma potrzeby omawiania tych kwestii na szczeblu premiera, ponieważ (minister spraw zagranicznych - PAP) Peter Szijjarto dość często podróżuje do Rosji i mógłby również negocjować w tych sprawach" - komentuje Gyori.

Zauważa też, że takie spotkania dyplomatyczne "wysyłają bardzo zły sygnał do społeczności euroatlantyckiej, ponieważ rząd Orbana postrzega rosyjskiego agresora i Chiny jako członków zachodnich systemów sojuszniczych".

Węgierski premier może być przedstawiony jako przywódca kraju UE

Gyori nie sądzi jednak, aby Orbana za rozmowy z Putinem spotkały jakieś reperkusje ze strony Unii Europejskiej, która zajęta jest ważniejszymi problemami.

"Jednak w Rosji ten akt dyplomatyczny można dobrze sprzedać, ponieważ węgierski premier może być przedstawiony jako przywódca kraju UE, który oficjalnie usiadł (do stołu rozmów - PAP) z Putinem" - twierdzi analityk. "A to jeszcze bardziej wzmacnia wizerunek prorosyjskich Węgier, co z pewnością jeszcze bardziej osłabi pozycję Węgier w Unii Europejskiej i może jeszcze bardziej zmarginalizować kraj" - twierdzi analityk.

Premier Orban przeprowadził we wtorek w Pekinie dwustronne rozmowy z Putinem - poinformował rzecznik prasowy węgierskiego polityka. "Węgrom nigdy nie zależało na konfrontacji z Rosją, ale na nawiązaniu bliskich stosunków" - powiedział Orban na spotkaniu z Putinem. "Staramy się ratować dwustronne kontakty w obliczu szerszych napięć międzynarodowych" - dodał polityk.