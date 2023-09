Sprawdź, gdzie zagłosujesz

Zmieniłeś adres i meldunek, nie jesteś więc pewien, gdzie znajduje się komisja wyborcza? Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. To możliwe na dwa sposoby: online lub w urzędzie.

Dane wyborców polskich, którzy ukończyli 17 lat oraz państw Unii Europejskiej innych niż Polska, a także Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o ile złożyli wniosek o dopisanie, znajdują się w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dane wyborcy oraz - na przykład - adres obwodowej komisji wyborczej czy też numer okręgu wyborczego - można sprawdzić online lub zamówić informację w urzędzie.

Najłatwiej zrobić to online. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub aplikacji mObywatel.

Pod adresem mObywatel.gov.pl, po zalogowaniu się - na przykład poprzez bankowość elektroniczną - w sekcji "Twoje dane" znajduje się przycisk "Centralny Rejestr Wyborców". Tam są dostępne informacje dotyczące konkretnego wyborcy, które można zamówić na swoją skrzynkę ePUAP.

Można też zamówić dane z rejestru w sposób tradycyjny. Z dokumentem tożsamości i wypełnionym wnioskiem trzeba się wówczas udać do dowolnego urzędu miasta lub gminy, by złożyć wniosek osobiście, można również wysłać go pocztą. W przypadku najbliższych wyborów parlamentarnych ważny jest termin - trzeba to zrobić do 10 października 2023 r.