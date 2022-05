Sprzęt medyczny z powiatu pszczyńskiego dla Ukrainy

Kroplówki, opatrunki, zestawy do resuscytacji, koce termiczne, preparaty antyseptyczne i profesjonalne zestawy, dzięki którym lekarze mogą wyjmować kule i zszywać rany żołnierzy na polu walki trafiają na ogarniętą wojną Ukrainę z powiatu pszczyńskiego.

Dary są gromadzone dzięki hojności mieszkańców i władz powiatu oraz wsparciu z partnerskiego niemieckiego powiatu Anhalt-Bitterfeld, a dostarczane przez mieszkańca powiatu, byłego żołnierza.

"Dzięki temu, że jestem byłym żołnierzem, mam bliskie kontakty z żołnierzami armii ukraińskiej oraz lekarzami. Dary zawożę bezpośrednio na linię frontu, do lekarzy, którzy ich używają. Docierają dokładnie tam, gdzie są potrzebne" - mówi były żołnierz, który prosi o zachowanie anonimowości.

Jak podkreśla, największym zagrożeniem są dywersanci i miny, których jest pełno na terenach wyzwolonych. Opisuje całkowicie zniszczone miasta, domy, bloki, szkoły, przedszkola i szpitale. "To ważne, byśmy się nie przyzwyczajali do tej sytuacji, żeby nie spowszedniały nam informacje płynące z Ukrainy, bo ludność ukraińska ogromnie cierpi, a skala okrucieństwa Rosjan, którzy zabijają kobiety i mordują dzieci, jest niespotykana" - mówi mężczyzna. Ukraińscy żołnierze i lekarze są bardzo wdzięczni za pomoc. "Najpierw pytają, czy to jakaś zorganizowana akcja, a kiedy mówię, że przyjechałem sam z Polski, widzę najpierw zdziwienie, a potem wzruszenie, łzy w oczach" - mówi mieszkaniec naszego powiatu, podkreślając, że Ukraina potrzebuje stałej pomocy, a jej obywatele Polaków jako naród stawiają na piedestale.

Z ostatniej wyprawy wrócił z podziękowaniami za wielokrotne wsparcie żołnierzy z jednostki z Jaworowa, gdzie w marcu Rosjanie zbombardowali poligon, zabijając kilkadziesiąt i raniąc kilkaset osób. Przekazał także podziękowania z irpieńskiego szpitala. "Dzięki bezpośredniej pomocy dotarły do nas środki, które są bezcenne na linii frontu, bo dzięki nim możliwe jest ratowanie bezcennego życia żołnierzy walczących o wolność Ukrainy i bezpieczeństwo Europy" - napisano w podziękowaniach.

"Serdecznie dziękuję mieszkańcowi naszego powiatu, który z narażeniem własnego życia dostarcza niezbędne leki i opatrunki na front wojny. Możemy je przekazywać dzięki hojności naszych mieszkańców i wsparciu partnerów z powiatu Anhalt-Bitterfeld, którzy dostarczyli profesjonalny sprzęt medyczny dla Ukrainy. Otrzymane podziękowania od ukraińskich żołnierzy i lekarzy są dla wszystkich mieszkańców powiatu pszczyńskiego, którzy włączyli się w niesienie pomocy dla walczącej Ukrainy i jej obywateli" - powiedziała w czwartek starosta pszczyńska Barbara Bandoła.

Planowana jest już kolejna wyprawa z powiatu pszczyńskiego na tereny objęte wojną.