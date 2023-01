"Środa z Profilaktyką" NFZ pod hasłem kluczowa jest cytologia

Kluczowa jest cytologia to temat przypadającej 18 stycznia akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia "Środa z Profilaktyką".

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w Europie. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne wykrycie zmian nowotworowych i przednowotworowych. Skuteczne metody leczenia raka szyjki macicy we wczesnym stadium umożliwiają całkowite wyleczenie.

"Zatroszcz się o zdrowie i umów się na badania cytologiczne" - radzi NFZ.

Badanie cytologiczne polega na założeniu wziernika do pochwy, pobraniu za pomocą szczoteczki komórek znajdujących się na tarczy i w kanale szyjki macicy, a następnie nałożeniu rozmazu na szkiełko cytologiczne. Rozmaz przekazywany jest do oceny mikroskopowej. Badanie jest bezbolesne i bezpieczne.

NFZ zachęca do badań i akcentuje, że "cytologia to przepustka do zdrowia, a nie do choroby".

"95 proc. wyników badania cytologicznego nie wykazuje żadnej patologii. 5 proc. przypadków należy badać dalej" - wyjaśnia w materiale filmowym NFZ konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. Mariusz Bidziński.

Film zobaczyć można na kanale YouTube Akademia NFZ - https://www.youtube.com/watch?v=0tkyaNZs1wk&list=PLZ2X-9LnwIVEIyeStWSDV5c-nMvRKMaza&index=1.

W ramach cyklicznej akcji "Środa z Profilaktyką" Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.