Stalowa Wola: Dzieła polskich romantyków na festiwalu muzycznym

Dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Norwida prezentowane z towarzyszeniem kompozycji Chopina złożą się na wieczorny koncert, który we wtorek w klasztorze kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie otworzy drugą część trwającego tam XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.

Odbywający się w tym roku od 5 lipca festiwal jest autorskim projektem Roberta Grudnia, organisty i pianisty, który jest też dyrektorem artystycznym wydarzenia. Motywem przewodnim tegorocznej edycji są solidarność z walczącą Ukrainą oraz dzieła wielkich romantyków polskich.

Jak zauważył dyr. festiwalu Robert Grudzień, zgodnie z wieloletnią tradycją podczas koncertów, które odbywają się we wtorkowe wieczory w klasztorze kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie, występują gwiazdy scen polskich, które prezentują teksty literackie i utwory muzyczne. Zdaniem Grudnia dobór wykonywanych dzieł czyni z koncertów "okazję do modlitwy, gdyż piękno jest szeroką drogą do Boga".

"Publiczność uczestnicząc w koncertach dobrze wie, że sztuka nie jest celem samym w sobie, ale ustami sław scen polskich i światowych wybrzmiewają tam ważne treści, dotyczące wiary w życiu społecznym, patriotyzmu czy pokoju" - dodał dyr. imprezy.

Zaznaczył, że stalowowolski festiwal wpisuje się w głos polskich artystów, którzy od początku agresji wyrażają solidarność z Ukrainą. Temu właśnie poświęcona była pierwsza część festiwalu.

"Polska kultura upomina się o walczącą Ukrainę. Nasze doświadczenie w walce o wolność i niepodległość przekazujemy potrzebującym Ukraińcom, naszym braciom w wierze i sąsiadom. Każda pomoc jest ważna, a szczególnie ludzka wrażliwość" - zwrócił uwagę Grudzień.

Drugą część festiwalu otworzy koncert "Rok Romantyzmu Polskiego", w którym aktorka Olga Bończyk prezentować będzie utwory romantyków polskich Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, a na fortepianie towarzyszyć jej będzie Sylwia Orzechowska, która wykona dzieła Fryderyka Chopina.

Dyr. Grudzień wyjawił, że w programie wtorkowego wieczoru znajdzie się inwokacja oraz koncert Jankiela z "Pana Tadeusza" Mickiewicza, "Słowiański papież" Słowackiego i "Fortepian Chopina" Norwida, zaś w części muzycznej zabrzmią scherza, nokturny i etiudy Chopina.

Część festiwalu jest poświęcona romantyzmowi polskiemu w związku z trwającym w kraju Rokiem Romantyzmu. Dyr. Grudzień przypomniał, że w 1822 r., czyli 200 lat temu, w Wilnie ukazały się "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, "dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce".

W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

"Podczas festiwalu nawiążemy do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na Ukrainie w 2001 roku +Dekalog jest jak kompas na wzburzonym morzu+" - dodał Grudzień.

Festiwal potrwa do 30 sierpnia