Stalowa Wola: Wystawy fotografii Bogdana Dziworskiego i Marcina Sautera

„f/5.6” wystawa fotografii Bogdana Dziworskiego i „Fotografia. Marcin Sauter” to tytuły dwóch nowych ekspozycji uznanych i cenionych mistrzów fotografii, które od niedzieli można oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wpisują się one idealnie w temat letnich wojaży – zachęca muzeum.

Jak przekazała PAP Magdalena Wielgocka ze stalowowolskiego muzeum, wystawy prezentują dorobek dwóch nietuzinkowych artystów. Są to klimatyczne, artystyczne obrazy, które zostały uchwycone nie tylko w Polsce, ale i w najdalszych zakątkach świata.

Zwróciła uwagę, że fotografie Bogdana Dziworskiego należą do kanonu polskiej fotografii powojennej. Są to czarno-białe ujęcia, klasyczne w formie i treści wyrazu. Przypomniała, że ich autor, z zawodu operator i twórca filmowych dokumentów, uważany jest za mistrza fotografii ulicznej i porównywany do Henriego Cartier-Bressona.

"Nawyki wyniesione z pracy z ruchomym obrazem czynią go doskonałym obserwatorem życia i rejestratorem ludzkich zachowań. Fotograf z doskonałą lekkością kadruje rzeczywistość, a przedstawione na zdjęciach sytuacje posiadają trudną do uchwycenia aurę. Każda jego fotografia to miniopowieść, która stanowi poetycką lub zabawną anegdotę" - zauważyła Wielgocka.

Z kolei wystawa Marcina Sautera powstała ze zdjęć wykonanych w latach 2006-2021, w Polsce i w wielu krajach świata, m.in. w: Armenii, Rosji, USA, Gwatemali, Belize, Włoszech, Francji, Białorusi, Maroku, Syrii i Libanie.

Stalowowolskie muzeum, przybliżając sylwetki i twórczość obu artystów podało na swojej stronie, że Bogdan Dziworski urodził się w Łodzi w 1941 roku. W 1965 roku ukończył Wydział Operatorski w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. W 1994 otrzymał tytuł doktora, a w 2002 profesora zwyczajnego. Wykładowca PWSFTViT w Łodzi, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Współpracował z Polską Kroniką Filmową, łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych oraz Przedsiębiorstwem Realizacji Filmów "Zespoły Filmowe". Jest autorem wielu filmów dokumentalnych, poświęconych głównie tematyce sportowej. Wiele z nich osiągnęło status kultowych i do dziś ma swoich wielbicieli.

"Dziworski nigdy nie traktował fotografii jako profesji. I choć nie rozstawał się ze swoim aparatem Leica, twórczość fotograficzna była dla niego dopełnieniem zawodu operatora, scenarzysty i reżysera filmowego. Jego praca z obrazem ruchomym ma bezpośrednie odzwierciedlenie w zapisie fotograficznym - estetyka jego zdjęć jest przesiąknięta duchem polskiej szkoły filmowej" - można przeczytać na stronie muzeum.

Placówka zauważyła też, że artysta przez wiele lat robił swoje zdjęcia "do szuflady" - nie organizował wystaw, nie publikował ich. "Jego pierwszy album wydano już na początku lat 80. w Wiedniu, ale na pierwsze polskie wystawy czekaliśmy kolejnych dziesięć lat, a na publikację - dwadzieścia" - dodała.

Marcin Sauter to fotograf, reżyser, operator filmowy, mieszkaniec Bydgoszczy, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiej Akademii Filmowej. Studiował fotografię w PWSFTviT w Łodzi, jest absolwentem i wykładowcą Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. W latach 90. pracował jako fotoreporter "Gazety Wyborczej". Publikował fotoreportaże w czasopismach "Pozytyw" i "Magazyn Rzeczpospolitej", był też fotosistą Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

"Przygotował ok. 20 indywidualnych wystaw fotograficznych, m.in. ostatnio w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, Galerii Miejskiej w Krakowie i Galerii Arsenał we Wrocławiu" - podało muzeum.

Marcin Sauter to reżyser i operator ponad 20 filmów dokumentalnych, m.in. "Hakawati", "La Machina" i "Na północ od Kalabrii", za które otrzymał ok. 40 nagród filmowych, w tym główne nagrody na festiwalach filmowych, m.in. w: Meksyku, Paryżu, Chicago, Wilnie, Londynie, Kijowie, Belfaście, Lizbonie i Krakowie.

"Jego film +Za płotem+ został uznany we Francji za jeden z dziesięciu najwybitniejszych, krótkometrażowych filmów ostatniej dekady" - przypomniała placówka.

Dodała, że w 2017 na 25 Międzynarodowym Festiwalu Operatorów Filmowych CAMERIMAGE film Sautera "Żalanasz" zdobył główną nagrodę wśród dzieł krótkometrażowych, a w 2021 r. wszedł na ekrany pierwszy, wyreżyserowany przez niego, film fabularny "Miasto".