Stanisław Mieczysław Gebhardt odznaczony Orderem Orła Białego (sylwetka)

Z okazji Święta Narodowego 3 Maja na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda odznaczył w środę Orderem Orła Białego żołnierza Armii Krajowej więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych,ekonomistę, polityka i działacza emigracyjnego Stanisława Mieczysława Gebharda.

Stanisław Mieczysław Gebhardt urodził się 13 lipca 1928 r. w Poznaniu. Wychował się w Krakowie. W latach 1941-43 był harcerzem Szarych Szeregów, w 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej. W 1944 r. został aresztowany przez gestapo, trafił do obozów koncentracyjnych Gross-Rosen, później Mauthausen. Po wyzwoleniu KL Mauthausen wrócił do Polski, gdzie zdał tzw. małą maturę. Potem przedostał się przez "zieloną granicę" do Włoch, następnie osiadł w Wielkiej Brytanii. W 1953 r. ukończył studia na Polish University College w Londynie, a w 1954 r. kursy zarządzania przedsiębiorstwami w City of London College oraz nauki polityczne i społeczne na Sorbonie(Francja).Został pozbawiony polskiego obywatelstwa przez komunistyczne władze PRL.

W latach 1954-85 był członkiem władz Stronnictwa Pracy na Uchodźstwie. Współtworzył i angażował się w działalność wielu polskich organizacji społecznych i kulturalnych na wychodźstwie, m.in. Związku Studentów Polskich, Związku Młodych Unii Federalnej Europy, Związku b. Żołnierzy AK, Macierzy Szkolnej, Grupy "Merkuriusza", Rady Polaków we Włoszech oraz Klubu Polskiego w Rzymie. Współpracował m.in. z Robertem Schumanem. Do Polski wrócił na stałe po upadku komunizmu. W latach 1990-94 działał w reaktywowanym Stronnictwie Pracy (SP), którego był wiceprezesem. W latach 1995-98 był wiceprezesem Ruchu Odbudowy Polski. W czerwcu 2020 r. został przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej. Został ustanowiony w 1705 r. i reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za "znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny". Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.