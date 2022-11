Stanisław Tyszka odszedł z koła Kukiz'15. "Nasze drogi się rozeszły"

Po siedmiu latach odchodzę z Kukiz’15. Niestety moje drogi z Pawłem Kukizem się rozeszły; chciałem i nadal chcę tworzyć alternatywę dla PiS i PO - oświadczył w poniedziałek Stanisław Tyszka. Zapowiedział, że zostanie posłem niezrzeszonym.

"Niestety, moje drogi z Pawłem się rozeszły" - przyznał Tyszka w oświadczeniu zamieszczonym w poniedziałek w mediach społecznościowych. "Dziś słyszę, że moi koledzy z koła Kukiz'15 chcą startować w wyborach do Sejmu pod pewnymi warunkami z list PiS. No to beze mnie" - napisał. Wyjaśnił, że nie po to wchodził do polityki, aby wspierać "nieudolne rządy czy też sprzedać swój głos za miejsce na liście partii władzy".

Tyszka: dopóki jestem posłem, to nikt nie może mi dyktować, jak mam głosować

Poinformował też, że partia władzy składała mu liczne "intratne" propozycje, na czele z propozycją powrotu na stanowisko wicemarszałka Sejmu. "Podziękowałem, bo dopóki jestem posłem, to nikt nie może mi dyktować, jak mam głosować i nikt mnie nie kupi" - zapewnił.

Jak podkreślił, z Kukiz'15 odchodzi po siedmiu latach. "To dla mnie trudna, ale głęboko przemyślana i pozytywna decyzja" - dodał Tyszka. "Ja chciałem i nadal chcę tworzyć alternatywę dla PiS i PO. Uważam, że prymitywna wojna partyjno-plemienna jest dla Polski bardzo szkodliwa" - wyjaśnił. Zwrócił przy tym uwagę, że "Paweł ponad rok temu uznał, że jednak wejdzie w pewien układ z obecną partią władzy, a konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim, czyli osobą, która przez lata rozmontowywała nasz ruch, przeciągając kolejnych posłów intratnymi propozycjami".

Zdaniem Tyszki tym samym Kukiz "opowiedział się po stronie tej partii w wieloletniej wyniszczającej wojence polsko-polskiej". "Nigdy tego nie zaakceptowałem. Ale nie chciałem się też jednak przyłączać do nagonki na Pawła, którą spowodowała kompromitująca dla moich kolegów sprawa reasumpcji głosowania, a potem głosowanie ws. Lex TVN. Między innymi dlatego odwlekałem decyzję o odejściu" - wyjaśnił. Przyznał jednak, że "decyzję kolegów, o podtrzymywaniu obecnego nieudolnego rządu, ocenia jednoznacznie negatywnie".

Tyszka podziękował Pawłowi Kukizowi za to, że w 2015 roku dał milionom Polaków nadzieję

Polityk podziękował jednak Pawłowi Kukizowi za to, że w 2015 roku dał milionom Polaków nadzieję, że coś się może w Polsce rzeczywiście zmienić. "Dziękuję też Pawłowi Kukizowi za dobrą wieloletnią współpracę i za przyjaźń w tym +kłębowisku żmij+, którym często jest polska polityka" - dodał Tyszka.

Tyszka przypomniał, że Kukiz walczył i walczy o projekty ustaw, z których wiele on sam współtworzył. "Przepchnął ustawę antykorupcyjną. Niby fajnie. Dzięki temu dowiadujemy się teraz, że nominaci PiS w spółkach Skarbu Państwa finansują tę partię szczodrymi przelewami z Waszych pieniędzy" - zauważył, zwracając się do wyborców. "To istotne, ale niestety na tym owoce tej współpracy się kończą" - ocenił.

Według niego widać już wyraźnie, że nie będzie zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu na JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze). "Nie będzie nawet ordynacji mieszanej. A nam chodziło przede wszystkim o to, żeby każdy mógł swobodnie kandydować do Sejmu" - wskazał Tyszka. Jak dodał, "dla obywateli nie ma zatem żadnych zasadniczych korzyści ze wspierania rządu przez posłów z koła Kukiz'15".

Tyszka: od ponad roku moi koledzy głosują regularnie z większością rządową

"Tymczasem od ponad roku moi koledzy głosują regularnie z większością rządową" - podkreślił Tyszka. Jak dodał, biorą "tym samym współodpowiedzialność m.in. za: podwyżki podatków (tzw. Polski Ład); inflację spowodowaną w dużym stopniu rozdawniczą polityką fiskalną rządu oraz złą polityką monetarną NBP; kumoterstwo i nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa i administracji; nieudolną politykę zagraniczną; tragiczne zarządzanie tzw. pandemią i agresywną propagandę partyjną w tzw. publicznej telewizji".

Kończąc oświadczenie, polityk zapewnił, że jest dumny z tego, że współtworzył ruch obywatelski Kukiz'15. "Dziś kończę pewien etap i pełen nowej nadziei zaczynam kolejny. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Mam pewien plan. Ale liczę też na Wasze rady i sugestie oraz oczywiście na konstruktywną krytykę, jak zawsze w przeszłości i w przyszłości" - napisał Tyszka.