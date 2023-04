Stanisław Żaryn: jest potrzeba zmiany i zwiększenia sankcji za działalność szpiegowską

Pozytywnie oceniam projekt zaostrzający kary za szpiegostwo i działania dezinformacyjne. Jest potrzeba zmiany i zwiększania sankcji za działalność szpiegowską – powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

W rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" Żaryn - sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej i zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych - odniósł się do kwestii złożonego w Sejmie projektu noweli Kodeksu karnego, zwiększającego kary za szpiegostwo.

Jak wskazuje "GPC", obecnie kara za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce wynosi od roku do maksymalnie 10 lat więzienia. Rozwiązania zawarte w projekcie m.in. przewidują podniesienie minimalnego wymiaru kary do 5 lat, bez górnej granicy. Dla organizatorów działalności obcego wywiadu kara ma wzrosnąć z przedziału 5-25 lat pozbawienia wolności do przedziału 10 lat-dożywocie.

W projekcie - według proponowanych zmian - karana ma być dezinformacja prowadzona w związku z działalnością szpiegowską. Jak wskazuje "GPC", chodzi o karę więzienia "na czas nie krótszy niż 8 lat". Projekt wskazuje, że mowa o "rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej".

"Projekt zwiększający kary za szpiegostwo oceniam pozytywnie. Mamy do czynienia z potrzebą zmiany i zwiększenia restrykcji i sankcji związanych z tą kategorią przestępczości. Szpiegostwo nadal jest jednym z najbardziej poważnych zagrożeń dla polskiego państwa" - stwierdził w rozmowie z "GPC" Żaryn.

Wskazał, że "w ostatnim roku ta aktywności obcych wywiadów przeciwko Polsce była dużo większa i wyższa niż wcześniej".

"Również pozytywnie oceniam ten zapis, który mówi, że dezinformacja prowadzona na zlecenie obcych służb będzie karana wyżej, czyli od ośmiu lat pozbawienia wolności. To jest aktywność, którą rzeczywiście widzimy w ostatnich latach. Szereg działań wywiadu Rosji i Białorusi koncentruje się nie tylko na prowadzeniu typowego wywiadu, czyli zbieraniu informacji, ale również na prowadzeniu działań dezinformacyjnych" - powiedział Żaryn.

Polityk ocenił, że "tego typu przepisy na pewno pozwolą lepiej ścigać tego typu przestępczość. "Gazeta Polska Codziennie" cytuje również wypowiedź wiceszefa sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, posła PiS Piotra Kalety. "Ten projekt jest bardzo potrzebny. W tej chwili jesteśmy w sytuacji wojennej i każdy zdrajca, który przyczyni się do tego, że nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone, powinien być traktowany jak najgorszy złoczyńca" - stwierdził polityk PiS.

Przedstawicielem wnioskodawców projektu jest wiceszef sejmowej komisji ds. służb specjalnych Jarosław Krajewski (PiS). Tekst jeszcze nie jest drukiem sejmowym - przed nadaniem mu numeru został w poniedziałek skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i do opinii Biura Analiz Sejmowych pod kątem zgodności z prawem UE.