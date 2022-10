Stanisław Żaryn: Rosyjska propaganda blokuje pomoc dla Ukrainy

Instytucje rosyjskie odpowiedzialne za prowadzenie działań w ramach walki informacyjnej na bieżąco monitorują sytuację w krajach Zachodu. Identyfikują te działania i wypowiedzi, które można wykorzystać na rzecz rosyjskich interesów i działań propagandowych. Propaganda Kremla nagłaśnia korzystne dla siebie opinie i wystąpienia. Manipuluje obrazem wydarzeń, by realizować swoje wrogie cele - poinformował w środę pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, Stanisław Żaryn.

"W ostatnich tygodniach ukazywały się materiały manipulujące wydarzeniami w Europie, by wykazywać, że społeczeństwa państw Zachodu żądają zaprzestania pomocy Ukrainie. 5 października na stronie Inosmi.ru zamieszczono wpis zatytułowany: +Skończyła się cierpliwość Austriaków. Domagają się zniesienia sankcji wobec Rosji+" - opisuje przypadek pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, Stanisław Żaryn.

W propagandowym tekście promowano inicjatywę grupy aktywistów skupionych wokół blogera i przedsiębiorcy Geralda Markela polegającą na wystosowaniu listu do austriackiego rządu, w którym postulowano rezygnację z sankcji nałożonych na Rosję.

"Autorzy pisma domagają się natychmiastowego przywrócenia kraju do absolutnej neutralności w stosunku do wszystkich uczestników wojny na Ukrainie. Zaproponowano również Wiedeń, jako miejsce przeprowadzenia rozmów pokojowych, w których mieliby wziąć udział przywódcy skonfliktowanych stron. Według informacji podanych przez portal, pod listem znalazło się 40 tys. podpisów" - relacjonuje zdarzenie Stanisław Żaryn.

Treść fałszywki wzbudziła zainteresowanie w innych portalach internetowych, które powieliły nieprawdziwe informacje.

"Temat ww. inicjatywy poruszył również portal Lenta.ru w tekście +Austriacy zażądali zaprzestania wspierania Ukrainy+. W artykule podkreślono nasilające się oburzenie mieszkańców Austrii spowodowane udzielaniem pomocy Kijowowi w postaci dostaw paliwa i broni" - zwrócił uwagę Żaryn.

Treści o podobnym znaczeniu, tym razem związane z rzekomym stanowiskiem Niemców, były także formułowane przez rosyjskich propagandystów w kierunku czytelnika niemieckiego.

"Rosyjski serwis Inosmi udostępnił wpis: +Nie nasza wojna: przerażeni Niemcy nie chcą wspierać Ukrainy+. Jest on zbiorem wypowiedzi mieszkańców RFN, które mają przekonać odbiorcę, że tamtejsze społeczeństwo +poświęciło swoje dobro dla tej wojny+. W tekście zasugerowano również, że zmniejsza się społeczne poparcie dla pomocy ukraińskim uchodźcom - zjawisko to mają potwierdzać lokalne protesty odbywające się m.in. pod hasłami zniesienia sankcji wobec FR i przywrócenia importu surowców energetycznych z Rosji" - dowodzi Żaryn i dodaje, że w tym samym przekazie: "eksponowane były także wątki sprzeciwu społeczeństwa niemieckiego wobec kontynuowania pomocy militarnej dla Ukrainy w związku z niedawnymi wypowiedziami prezydenta W. Zełenskiego o odrzuceniu możliwości prowadzenia negocjacji z Rosją. Wiodącym hasłem niezadowolonych Niemców, obok +przystępnej polityki energetycznej+, jest - wg rosyjskiej narracji - +polityka ukierunkowana na zawarcie pokoju zamiast dostarczania broni na Ukrainę+".

Fałszywe informacje nie ominęły również Amerykanów.

"5 października polskojęzyczna wersja rosyjskiego portalu propagandowego NewsFront opublikowała artykuł +Konserwatyści amerykańscy sprzeciwili się pomocy dla Ukrainy+, w którym poinformowano, że Organizacja Conservative Action Conference of the World (CPAC) wezwała Partię Demokratyczną USA do rezygnacji z polityki wparcia dla Ukrainy" - zakomunikował Stanisław Żaryn.

"Podobne działania propagandowe Rosja prowadziła m.in. po manifestacjach zorganizowanych w Czechach przez prorosyjskie, nacjonalistyczne i eurosceptyczne siły. Propaganda Kremla próbowała sugerować, że Czesi masowo wychodzą na ulicę, bowiem żądają od rządu wycofania się z sankcji na Rosję, zachowania neutralności polityczno-wojskowej, ochrony interesów republiki i deklaracji wyjazdu uchodźców z Ukrainy po zakończeniu działań zbrojnych w ich kraju. Nieprawdziwa informacja wskazywała, że Czechy są kolejnym państwem, które oczekuje powrotu do negocjacji i rozmów z Rosją" - dodał pełnomocnik.

"Powyższe działania informacyjne mają na celu fałszywe wyolbrzymienie tendencji wśród europejskich społeczeństw, które rzekomo masowo sprzeciwiają się przekazywaniu pomocy Kijowowi (m.in. formie uzbrojenia) i apelują do swoich przywódców o zachowanie neutralności, w tym nieopowiadanie się za żadną ze stron konfliktu" - podsumował pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, Stanisław Żaryn.