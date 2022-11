Stany mają informację dla Korei Północnej. W tle więcej wojska w regionie

Podczas rozmowy z prezydentem Chin prezydent USA zamierza oświadczyć, że jeśli zagrożenie ze strony Korei Płn. będzie większe to Stany będą zmuszone rozszerzyć swoje zaangażowanie militarne - powiedział w piątek doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

"Biden zamierza przedstawić Xi swoje stanowisko, zgodnie z którym Korea Północna stanowi zagrożenie nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii, ale dla pokoju i stabilizacji na całym świecie" - powiedział Sullivan.

Dodał, że jeśli zagrożenie ze strony Korei Płn., a zwłaszcza rozbudowa jej arsenału nuklearnego, będzie się zwiększać, Stany Zjednoczone będą zmuszone rozszerzyć swoje zaangażowanie militarne nie tylko na Półwyspie Koreańskm, ale w całym rejonie Azji i Pacyfiku.

Według słów Sullivana, Biden ma powiedzieć też Xi, że powstrzymywanie "najgorszych tendencji" Pjongjangu leży w interesie Chin, które powinny odgrywać w regionie "konstruktywną rolę".

Korea Północna dokonała już rekordowej liczby testów rakietowych i prawdopodobnie przygotowuje próbną eksplozję nuklearną.

W piątek Biden odleciał z Egiptu, gdzie brał udział w szczycie klimatycznym COP27, udając się do Kambodży na szczyt USA-ASEAN, a później na rozpoczynające się w niedzielę spotkanie przywódców G20 na indonezyjskiej wyspie Bali. Tam w poniedziałek ma dojść do pierwszego spotkanie Biden-Xi. Jak powiedział Sullivan, Biden ma nadzieję, że da ono impuls do dalszych kontaktów.