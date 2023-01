"Stany przejściowe" – wystawa prac z kolekcji Galerii Bielskiej BWA

Obrazy, fotografie i instalacje m.in. Natalii LL, Wilhelma Sasnala, Karola Palczaka czy Mikołaja Sobczaka zobaczyć można od soboty na wystawie "Stany przejściowe" w Galeria Bielska BWA. Dzieła pochodzą z jej kolekcji własnej – podała kurator ekspozycji Ada Piekarska.

Zdaniem Piekarskiej, wystawa jest okazją do przyjrzenia się, w jaki sposób artyści włączają do swoich praktyk elementy transgresji, zarówno w sensie artystycznym, jak i społecznym.

"Stan przejściowy to moment pośredni między dwoma etapami, doświadczenie objęte warunkiem tymczasowości. Sama czynność +przechodzenia+ odsyła nas z kolei do tradycji +obrzędów przejścia+, a więc punktów zwrotnych (...), które możemy odczytywać nie tylko w kategoriach metafizycznych, ale także politycznych. Wystawa +Stany przejściowe+ jest okazją do przyjrzenia się wybranym momentom granicznym, praktykom rytualnym, chwilom przekroczeń" - powiedziała.

Na wystawie zaprezentowano prace: Pawła Baśnika, Jerzego Beresia, Urszuli Broll, Bartosza Czarneckiego, Martyny Czech, Michała Gątarka, Ryszarda Góreckiego, Veroniki Hapczenko, Mai Janczar, Ewy Juszkiewicz, Kijewskiego/Kocura, Bartosza Kokosińskiego, Adama Kozickiego, Nikity Krzyżanowskiej, Wojciecha Kubiaka i Lidii Krawczyk, Przemysława Kwieka, Natalii LL, Krzysztofa Maniaka, Tadeusza Moskały, Teresy Murak, Pawła Olszewskiego, Bartka Otockiego, Karola Palczaka, Marii Pinińskiej-Bereś, Cyryla Polaczka, Marka Rogulskiego, Wilhelma Sasnala, Mikołaja Sobczaka, Radka Szlęzaka, Teresy Sztwiertni, Stacha Szumskiego, Jerzego Truszkowskiego, Janiny Wiciejewskiej-Pochopień oraz Czesława Wieczorka.

Michał Gąsior z bielskiej galerii wskazał, że pokazane zostały zarówno najważniejsze dzieła twórców debiutujących w ubiegłym wieku, jak i nowe, premierowo prezentowane prace, które trafiły do kolekcji sztuki w ostatnich latach.

Galeria Bielska BWA gromadzi dzieła od lat 60. XX w. Pochodzą one z zakupów i darowizn od artystów mających tu swoje wystawy oraz spośród prac powstałych na plenerach organizowanych przez galerię. Od 2012 r. znaczna część zakupów została dokonana dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Specyfiką kolekcji jest stale powiększający się zbiór obrazów laureatów grand prix oraz nagród i wyróżnień biennale malarstwa Bielska Jesień. Galeria rozwija także współpracę ze sponsorami, którzy finansują zakup dzieł" - zaznaczył Gąsior.

Galeria Bielska BWA powstała w 1960 r. z inicjatywy lokalnego środowiska artystycznego. Od 1994 r. należy do samorządu Bielska-Białej.