Statuetki „Promotor Polski” wręczone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Pierwszego dnia XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski”. Prestiżowe nagrody przyznane przez Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska” trafiły do trzech osób.

Kim są laureaci i jakimi sukcesami mogą się pochwalić?

W tegorocznej edycji laureatami tytułu „Promotor Polski” zostali prof. dr hab. nauk med. Krzysztof Składowski, onkolog i radiolog, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii; architekt Robert Konieczny, założyciel pracowni KWK Promes oraz prof. dr hab. Maciej Pieprzyca, reżyser filmowy i scenarzysta.- Byłem już promotorem doktoratów i przewodów habilitacyjnych, ale z prawdziwym zaskoczeniem dowiedziałem się, że jestem promotorem całego kraju. Przyjmuję tę nagrodę również w imieniu Instytutu, który w przyszłym roku będzie obchodził jubileusz 75-lecia. Mam honor reprezentować placówkę wyjątkową, która zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną, naprawcza, transplantologią, radioterapią oraz szeregiem innowacyjnych terapii, które stały się nauka wdrożoną do praktyki i służą pacjentom, również covidowym. Dzięki wspaniałemu zespołowi Instytut nie zwolnił tempa w tych ciężkich czasach i pomaga pacjentom praktycznie o każdej porze dnia i nocy – powiedział prof. Krzysztof Składowski.Robert Konieczny to m.in. projektant Domu z Ziemi Śląskiej - to przełożone na język architektury jednorodzinnej zjawisko szkód górniczych, uskoków, jakie powstają na Śląsku w wyniku osuwania się ziemi w pobliżu kopalnianych szybów.- Żyjemy w nowych i ciekawych czasach, co z jednej strony mnie cieszy, a z drugiej przeraża. Jedno jest pewne – architektura wkrótce się zmieni. Wszystko co powstanie jutro, będzie inne od tego, co znaliśmy dziś. A to po to, aby nasze dzieci i wnuki mogły normalnie żyć i funkcjonować na ziemi, jaką my znamy – stwierdził Robert Konieczny. - Nawiązując z kolei do idei promocji Polski, chciałbym zapowiedzieć przedpremierowo, że 9 lub 11 listopada KWK Promes jako pierwsza polska pracownia będzie miała wystawę w wyjątkowej galerii w Paryżu, która gości same sławy. Jeżeli ktoś z Państwa będzie akurat w tym czasie w Paryżu – serdecznie zapraszam, bo zamierzamy zaskoczyć i zaintrygować widzów – dodał.Urodzony w Katowicach Maciej Pieprzyca to nie tylko reżyser, scenarzysta filmowy, ale także pisarz i nauczyciel akademicki.- To duży zaszczyt być promotorem Polski – dziękuję za ten tytuł kapitule. Wszystkie historie, które opowiedziałem w swoim filmach są bardzo kameralne i lokalne. Większość z nich powstała tutaj, na Śląsku. Wydawało mi się, że takie lokalne pozostaną i nie przebiją się nigdzie dalej. A stało się tak, że bardzo spodobały się na całym świecie. Ta ich lokalność, która początkowo mogła wydawać się wadą, okazała się w rezultacie największą zaletą, bo dzięki niej są oryginalne. Dlatego warto stawiać na lokalność i ją promować – powiedział Maciej Pieprzyca.Zobacz Finał 31. edycji Konkursu „Teraz Polska” Krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Gliwice i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. Jeden z najczęściej cytowanych na świecie polskich radioonkologów, autor około 250 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych. Kierował lub nadzorował ponad 40 badań klinicznych, w tym kilkanaście o zasięgu międzynarodowym. Specjalista z zakresu leczenia nowotworów głowy i szyi. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Reżyser, scenarzysta filmowy, a także pisarz i nauczyciel akademicki. Urodzony w Katowicach. Całe swoje życie zawodowe związał ze Śląskiem. Tu nakręcił swoje najważniejsze filmy. Wyreżyserował m.in. nagradzane na międzynarodowych i krajowych festiwalach filmy fabularne: „Chce się żyć”, „Jestem mordercą”, „Ikar Legenda Mietka Kosza” , jak też filmy dokumentalne („Przez nokaut”, „Inna”, Jestem „Mordercą”), spektakle Teatru Telewizji („Fryzjer”, „Padnij”, „Rodzinny Show”, „Komu wierzycie”) oraz seriale „Kruk” i „Prokurator”. Jest też autorem dwóch bardzo dobrze przyjętych powieści: „Chce się żyć” i „Ikar”.Architekt. Założyciel pracowni KWK Promes. Laureat wielu międzynarodowych nagród. Zaprojektował Dom z Ziemi Śląskiej - to przełożone na język architektury jednorodzinnej zjawisko szkód górniczych, uskoków, jakie powstają na Śląsku w wyniku osuwania się ziemi w pobliżu kopalnianych szybów. Dom sprawia wrażenie złożonego z kilku pochylni. Realizacje jego pracowni pojawiły się w książkach najważniejszych wydawców architektonicznych, a także w prestiżowych czasopismach. Mawia, że: „Najważniejszą rzeczą w moich projektach jest przestrzeń, czyli to, co się dzieje między ścianami, a nie same ściany”.