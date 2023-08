Stażowe, bez podatku, czyli emerytalna licytacja w kampanii wyborczej

Wielkim problemem jest wysokość emerytur, dlatego od wielu lat postulowaliśmy i postulujemy emeryturę bez podatku dla wszystkich – mówił w czasie debaty wyborczej Piotr Kempf z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W rolnictwie pozostaje coraz mniej osób. To jest problem, z którym będziemy się musieli mierzyć w następnych latach – mówił w czasie debaty Piotr Kempf z PSL, zwracając uwagę na niską wysokość rolniczych emerytur finansowanych przez KRUS.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na Kanale Wyborczym WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o emeryturach Polaków oraz skróceniu czasu pracy.

W dyskusji – obok Piotr Kempfa z PSL, wzięli udział Marcin Grzybowski (Lewica), Marek Gzik (PO) oraz Grzegorz Matusiak (PiS).

Pełna debata, dotycząca emerytur i czasu pracy, dostępna jest tu:

- Wielkim problemem jest wysokość emerytur, dlatego od wielu lat postulowaliśmy i postulujemy emeryturę bez podatku, bez wyłączenia, dla wszystkich – mówił Piotr Kempf z PSL w czasie debaty.

Jak dodawał przedstawiciel PSL, problemem zwłaszcza jest niska wysokość rolniczych emerytur finansowanych przez KRUS.

- Rzeczywiście emerytura minimalna, która również obowiązywałaby rolników, która dawałaby możliwość tego, żeby w godny sposób mogli swoją jesień życia spędzać, byłaby rozwiązaniem. Warto wspomnieć jeden z tych postulatów, za którym cały czas stoi Polskie Stronnictwo Ludowe: to są emerytury stażowe, które rzeczywiście pozwalają na przechodzenie na emeryturę, czy to po 35 dla kobiet, czy po 40 latach dla mężczyzn – mówił Piotr Kempf.

- Myślę, że to niezmiernie ważne, żeby osoby w podeszłym wieku nadal zachowywały swoją aktywność, co jest z jednym z elementów naszego programu. Ale też dom seniora w każdej gminie, żeby również mieszkańcy wsi, którzy przechodzą na emeryturę, jeśli już nie są aktywni zawodowo, nadal mogli spotykać się, żeby nadal ta aktywność była możliwa. To jest absolutnie niezbędne do tego, żeby zachować jak najdłużej zdrowie fizyczne i psychiczne – mówił Piotr Kempf.

I dodawał: - To jest zupełnym przeciwieństwem w tej chwili polityki rządowej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość stara się, albo umniejszać rolę, albo trochę podcinać Polskę samorządną. To jest ten moment, w którym tereny wiejskie i nieduże miasteczka powinny zacząć domagać się polityki ukierunkowanej na to, żeby lepiej się żyło. Fizjoterapeuci, pielęgniarki, dostęp do służby zdrowia w najmniejszych ośrodkach miejskich czy w najmniejszych ośrodkach wiejskich również jest niezbędny.