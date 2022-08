Stefanczuk: dziękuję wszystkim Polkom i Polakom za to, co robicie dla Ukrainy

Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom za to, co robicie dla Ukrainy - mówił w poniedziałek w polskim parlamencie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefanczuk po spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefanczuk przebywa z wizytą w Polsce. W poniedziałek rano spotkał się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a następnie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. W spotkaniu udział wzięła także wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Po spotkaniu na wspólnym briefingu prasowym z marszałkiem Senatu, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy podziękował Polsce w imieniu całego narodu ukraińskiego. "Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Polkom i Polakom, wszystkim przedstawicielom tego kraju za to wszystko, co robicie dla Ukrainy" - powiedział. "Chciałbym podziękować wszystkim Polakom za to, że otworzyliście drzwi swoich domów i otworzyliście swoje serca. Przyjęliście Ukraińców, którzy czują się tutaj jak w swoim domu, ale wiedzą, że to jest wasz dom" - podkreślił, zaznaczając, że jego rodacy przebywający w naszym kraju marzą o tym, by jak najwcześniej mogli wrócić do swoich domów.

Stefanczuk podziękował także marszałkom, wszystkim posłom i senatorom za inicjatywy wspierające Ukrainę, jakie podejmowano w obu Izbach polskiego parlamentu. "Pragnę również podziękować za wsparcie, które jest okazywane przez tych wszystkich, którzy wiedzą, że najważniejsza teraz jest przyszłość naszych krajów" - dodał.

W imieniu Rady Najwyższej Ukrainy przekazał również marszałkowi Senatu treść ustawy o specjalnym statucie ludności polskiej w Ukrainie. "Jest to ustawa, która została zainicjowana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i została jednogłośnie przegłosowana w Radzie Najwyższej Ukrainy, a następnie podpisana przez prezydenta Zełenskiego" - podkreślił Stefanczuk.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy poinformował też, że podczas poniedziałkowych rozmów z marszałek Sejmu i marszałkiem Senatu umówili się, że wspólnie wezmą udział w szczycie parlamentarnym w ramach Platformy Krymskiej. "Zaprosiłam panią marszałek i pana marszałka do udziału w tym szczycie. Bardzo liczę na to, że w trakcie trwania tego szczytu będziemy omawiali kwestie związane z powstawaniem nowego systemu bezpieczeństwa na świecie" - podkreślił.

Poinformował również, że w trakcie rozmów omawiano kwestię możliwego uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorującego terroryzm bądź państwo terrorystyczne. "Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia pociągnięcia odpowiedzialności i ukarania Rosji za popełniane zbrodnie" - podkreślił.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił z kolei, że po raz kolejny z radością wita w Polsce oraz w murach Senatu "jednego z bohaterów Ukrainy". Wyraził nadzieję, że ta wizyta jest częścią stałych kontaktów. Podkreślał, że Senat RP niezmienne i stanowczo stoi na stanowisku, by wojna na Ukrainie została jak najszybciej zakończona. "Ale nie poprzez negocjacje z najeźdźcą, tylko poprzez wyrzucenie wszystkich żołnierzy rosyjskich z terenu wolnego, niepodległego państwa, jakim jest Ukraina" - zaznaczył.

Przypomniał, że w niedzielę w Olsztynie wspólnie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy wzięli udział w uroczystości nadania jednemu z placów imienia generała Marka Bezruczki, który jest "bohaterem dwóch narodów". Podkreślał przy tym, że młode pokolenie Polaków, z którymi mieli okazję spotkać się w Olsztynie, rozumie, iż "starcie cywilizacji demokracji i wolnych krajów z cywilizacją barbarzyńców musi zakończyć się zwycięstwem Ukrainy i wolnego świata, bo jest to kluczowe dla przetrwania cywilizacji demokratycznej".

Marszałek Senatu poinformował również, że zaplanowane są kolejne ruchy wspierające Ukrainę w wymiarze parlamentarnym, m.in. posiedzenie formatu krymskiego w Zagrzebiu. Dodał, że będzie konferencja międzyparlamentarną, gdzie zostaną wysyłani przedstawiciele Senatu. "Cały czas pracujemy w jednym celu: dla pełnego i jak najszybszego zwycięstwa Ukrainy, abyśmy mogli wszyscy razem przystąpić do odbudowy zniszczonego kraju" - powiedział.

Platforma Krymska to zainicjowany przez Ukrainę projekt poświęcony problematyce okupowanego od 2014 r. Półwyspu Krymskiego. Pierwsze spotkanie w ramach platformy zostało zaplanowane na 23 sierpnia w Kijowie. Do udziału w rozmowach zaproszenie zostali liczni szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych.