Steinmeier: będą czasem sytuacje konfliktowe, ale ważne, by dzieło pojednania nie było wystawiane na szwank

W stosunkach polsko-niemieckich będziemy mieli czasami sytuacje konfliktowe, ale najważniejsze, aby dzieło pojednania nie było wystawiane na szwank - mówił w Warszawie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Relacje między naszymi krajami rozwijają się pozytywnie - dodał prezydent Andrzej Duda.

Na wtorkowym briefingu prasowym po spotkaniu prezydentów Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera, dziennikarze pytali, na ile wojna na Ukrainie zmieniła stosunki polsko-niemieckie.

"W rzeczy samej, w ostatnich latach mieliśmy nie tylko rozmowy pełne harmonii, ale też mieliśmy konflikty między sobą, podobnie, jak ma to miejsce między innymi krajami" - przyznał Steinmeier. "Będziemy mieli jeszcze czasami jakieś sytuacje konfliktowe, ale najważniejsze jest to, abyśmy jak najwięcej starań włożyli w to, żebyśmy nie chowali problemów pod dywan, tylko żebyśmy mieli przed oczami cel nadrzędny. Mianowicie naszym celem jest to, żeby dzieło pojednania, nad którym pracowały pokolenia przed nami, nigdy nie było wystawiane na szwank, mimo aktualnych czy jakichś ewentualnych różnic zdań" - powiedział niemiecki przywódca.

Podkreślił, że jest to bardzo ważne. "To jest perspektywa, w jaką spoglądamy - prezydent Andrzej Duda i ja - na stosunki polsko-niemieckie i wiemy bardzo dobrze jakiemu celowi jesteśmy zobowiązani" - zapewnił. "W ostatnich pięciu latach, w których prowadzimy intensywny dialog w różnych kwestiach i przy różnych okazjach, wydaje mi się, że nam się to dobrze udało" - dodał. "Z mojej strony mogę powiedzieć, że będziemy to też w przyszłości kontynuowali" - zadeklarował Steinmeier.

Prezydent Duda odnosząc się do kwestii stosunków polsko-niemieckich powiedział, że w ostatnim okresie relacje między obydwoma krajami rozwijają się jak najbardziej pozytywnie. "To, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie wymaga w wielu aspektach naszego wspólnego działania, (ale) także i weryfikacji niektórych naszych polityk. Mówię naszych, bo niekoniecznie wspólnych, ale każdego z naszych państw" - powiedział Duda.

Zaznaczył, że między Polską i Niemcami są różnice wynikające ze spojrzenia na różne sprawy i doświadczeń. "Mamy swoje doświadczenia z Rosją i bazując na tych doświadczeniach od lat podejmujemy takie decyzje jakie podejmowaliśmy. Wielu takich doświadczeń Niemcy jako państwo i naród, przynajmniej większa część tego narodu nie doświadczyła, w związku z powyższym podejmowali inne decyzje i tutaj nieraz mieliśmy odmienne zdania" - zaznaczył Duda.

Podkreślił przy tym, że nie ma wątpliwości, że w wielu kwestiach następuje weryfikacja tych stanowisk i nie ma wątpliwości, że zarówno niemieckie władze jak i społeczeństwo chcą pokoju i z absolutnym potępieniem patrzą na sytuację, w które wolne, suwerenne państwo ukraińskie zostało napadnięte i w którym bombarduje się cywilne osiedla i zabija się zwykłych ludzi.