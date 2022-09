Stężenie gazów cieplarnianych i poziom morza osiągnęły kolejne rekordy

Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, globalny poziom mórz i zawartość ciepła w oceanach osiągnęły rekordowe wartości w 2021 roku - wynika z opublikowanego w środę corocznego raportu o stanie klimatu amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA). Miniony rok był też jednym z sześciu najcieplejszych lat w historii pomiarów.

Jak wynika z 32. edycji raportu "State of the Climate", będącego efektem pracy 530 naukowców w ponad 60 krajach, średnia globalna temperatura w 2021 r. była o 0,21-0,28 stopnia wyższa od średniej z lat 1991-2000. Oznacza to, że rok ten był jednym z sześciu najcieplejszych w historii pomiarów prowadzonych od XIX w., zaś siedem ostatnich lat było najcieplejszymi w historii.

Stężenie CO2 najwyższe od miliona lat

Zgodnie z raportem stężenie dwutlenku węgla osiągnęło w ubiegłym roku poziom 414,7 ppm (części na milion), o 2,3 więcej niż rok wcześniej i najwięcej od co najmniej miliona lat. Odnotowano też rekordowe wartości metanu i podtlenku azotu. Po raz 10. z rzędu pobity został też rekord średniego poziomu mórz, który wynosi obecnie 9,7 cm ponad średnią z 1993 r., kiedy rozpoczęto pomiary. Rekordową wartość osiągnęła też zawartość ciepła w oceanach.

Jak notują autorzy, temperatura na powierzchni mórz w 2021 r. była niższa niż w dwóch poprzednich latach (choć wciąż o 0,29 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2000) z uwagi na trwające od 2020 r. zjawisko La Nina we wschodniej części Pacyfiku. Z tego powodu wzrost temperatury był nierówny: w Nowej Zelandii miniony rok był najgorętszy w historii, zaś w Australii - najchłodniejszy od 2012 r.

Zmiana klimatu nie hamuje

"Dane zawarte w tym raporcie są jasne - widzimy coraz więcej przekonujących dowodów naukowych na to, że zmiana klimatu ma globalne efekty i nie wykazuje oznak spowolniania" - powiedział szef NOAA Rick Spinrad. "Wiele społeczności doświadczyło powodzi tysiąclecia, wyjątkowych susz i historycznych upałów. To pokazuje, że kryzys klimatyczny nie jest przyszłym zagrożeniem, ale czymś, czym musimy się zająć dzisiaj, pracując na rzecz (...) świata odpornego na ekstrema związane z klimatem" - dodał.