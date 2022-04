Stołeczni policjanci przejęli ponad 30 kg różnego rodzaju środków odurzających

Ponad 30 kg różnego rodzaju środków odurzających zabezpieczyli policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji - poinformował rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn; jeden jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców.

Rzecznik KSP przekazał PAP, że policjanci wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców przeprowadzili kolejne działania operacyjne, w wyniku których zatrzymali trzy osoby mające związek z przestępczością narkotykową. "Funkcjonariusze najpierw ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie Ursusa mogą znajdować się narkotyki" - tłumaczył nadkomisarz Sylwester Marczak.

"Podczas wykonywania czynności zauważyli, że będący w ich zainteresowaniu mężczyzna z torbą w ręku zbliża się do zaparkowanej nieopodal mazdy. W związku z podejrzeniem, że w torbie mogą znajdować się narkotyki, podjęli decyzję o wylegitymowaniu mężczyzny, jak również przeszukaniu torby i samochodu. Wtedy okazało się, że 30-latek miał przy sobie 3 torby foliowe z zawartością suszu roślinnego, a także pieniądze" - zaznaczył policjant.

Wskazał, że mężczyzna został zatrzymany, podobnie jak jego 28-letni kolega, który siedział na miejscu pasażera. "Przy nim policjanci również znaleźli narkotyki" - podał.

"W dalszej kolejności policjanci poszli do wspomnianego mieszkania. Drzwi otworzył im 33-letni mężczyzna, który został wylegitymowany. Następnie policjanci przeszukali mieszkanie, w którym znaleźli 20 toreb foliowych z suszem roślinnym, a także pieniądze" - podkreślił.

"Wraz z 33-latkiem pojechali również na Bielany, gdzie według policyjnych ustaleń mężczyzna mógł w jednym z lokali magazynować kolejne narkotyki. Tutaj policjanci zabezpieczyli kolejne trzy torby foliowe z suszem roślinnym, a także torebkę ze zbryloną białą substancją i z substancją koloru brązowego" - przekazał.

Rzecznik KSP dodał, że w sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 kilogramów narkotyków - głównie marihuanę, ale także kokainę, amfetaminę i mefedron.

Mężczyźni po zatrzymaniu trafili do Komendy Stołecznej Policji, a następnie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, która prowadzi w tej sprawie postępowanie. "30-latek i 33-latek usłyszeli zarzuty za przygotowanie do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków działając wspólnie i w porozumieniu. Obaj będą odpowiadali również za posiadanie znacznej ilości środków odurzających" - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzynia.

"Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Mężczyznom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła prokurator.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie dodała, że trzeci z zatrzymanych 28-latek usłyszał zarzuty za posiadanie narkotyków.